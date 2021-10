Protegerán a periodistas pero no los invitan a la firma del acuerdo

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación federal, Alejandro Encinas, hizo un llamado 'firme' a la Fiscalía General del Estado, al Poder Judicial y a los jueces de Morelos para que eviten la impunidad y sancionen a los responsables del homicidio de dos periodistas y cuatro activistas que se han registrado en las últimas fechas en la entidad, porque no podemos seguir enviando estos mensajes de impunidad.

"Hay que castigar sin ninguna limitación y restricción a quienes cometen este tipo de agravios y violaciones a los derechos humanos", destacó durante la Firma del Convenio de Coordinación y Cooperación para la implementación del mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

Frente al gobernador Cuauhtémoc Blanco, Encinas dijo que el 80 y 90 por ciento de las agresiones y violencia que enfrentan los defensores de derechos humanos y periodistas quedan en la impunidad. En los homicidios la impunidad se incrementa al 99 por ciento en los defensores de los derechos humanos y el 94 por ciento en el caso de los periodistas, lo cual, agregó, no puede seguir ocurriendo.

Reconoció que las agresiones a ambos sectores provienen de las propias autoridades, lo que evidentemente requiere de acciones de vigilancia y fiscalización y de un control institucional sobre el desempeño de las autoridades, particularmente de las policías municipales, no sólo de Morelos sino de todo el país.

Expuso que en Morelos se "observa" un nivel importante de agresiones en contra de defensores de derechos humanos y periodistas que provienen de las autoridades municipales. Ante ello, consideró necesario que desde el Mecanismo de Protección que en Morelos tiene un soporte legal se puedan realizar acciones muy puntuales para no solo atender la situación de riesgo de quienes han sufrido algún tipo de agresión, sino tomar medidas preventivas para atender la situación.

Convocó de manera especial a enfrentar el "desprecio" que desde las mismas instituciones existe hacia la labor periodística y de defensa de los derechos humanos: "Tenemos que construir una nueva cultura que permita dar a conocer la importancia de estas actividades en el fortalecimiento de nuestra sociedad".

En su intervención, el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo aseguró que su gobierno está abierto a la crítica y que reconoce al periodismo como el canal entre el gobierno y la ciudadanía:

"Reitero el compromiso con la libertad de expresión, buscamos garantizar el derecho a informar, investigar, opinar, cuestionar y sugerir sin represalias de ningún tipo. Somos un gobierno respetuoso", aseguró el mandatario estatal.

"El Gobierno estatal pretende sorprender a las autoridades federales invitadas, traicionando su buena fe y confianza, al no informarles que quienes integramos este Comité y no formamos parte del Poder Ejecutivo no hemos sido convocados para conocer el contenido y objeto de este convenio, ocultando la realidad y la violencia que viven periodistas y defensores y defensoras de Morelos", se puede leer en el comunicado de prensa firmado por Raúl Israel Hernández Cruz, presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado.

A este acto, también asistieron Enrique Irazoque Palazuelos, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos y Coordinar Ejecutivo Nacional del Mecanismo de Protección para las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; y Lucía Lagunez Huerta, Consejera de la Junta de Gobierno y Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección.