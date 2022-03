Programa de multas electrónicas en Cuernavaca iniciaría en abril

Si todo sale como se tiene planeado, la expediciones de infracciones electrónicas de tránsito en Cuernavaca podría iniciar el próximo mes de abril, así lo aseguró la Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC), Alicia Vázquez Luna, quien detalló que desde el inició de 2022 ya se esta trabajando en el proyecto.

“La gente va a poder pagar con cualquier tipo de tarjeta, hay algunas de tiendas de autoservicio que son fáciles de adquirir. Las personas que no puedan contar con tarjetas, por cualquier motivo, tendrán que recibir su boleta normal de infracción para hacer el pago en tesorería”, dijo la funcionaria.

Este programa contempla que los policías deberán llevar una “body-cam” o cámara en el cuerpo, para documentar todo el proceso de infracción, desde la causa, el comportamiento de los automovilistas y los policías así como el lugar en donde se está realizando la multa.

“Desde el mes de enero y febrero se ha dado una capacitación a todos los elementos, en dos aspectos, en temas jurídicos para conocer los cambios a la normatividad que se hacen con cada cambio de administración y la otra parte es una cuestión técnica, relativa al uso de las terminales que van a estar realizando cada uno de los elementos con multas electrónicas”, detalló.

Durante marzo se espera que se licite a la empresa que va a proporcionar el equipo, con el objetivo de acabar con la corrupción que en ocasiones existe en el ámbito de infracción y vialidad en la capital.

Por ahora, los agentes de vialidad están infraccionando a los automovilistas que no cumplen con el reglamento de la forma tradicional, luego de que pasaron casi dos meses sin que se pudieran hacer multas por falta de papelería.

No obstante, el llamado de las autoridades de la Dirección de Vialidad es no violar el reglamento de tránsito para evitar ser multados, pero además no verse involucrados en accidentes que pudieran tener consecuencias graves.