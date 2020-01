Proceso contra ex servidores seguirá en juzgados locales: Fiscalía Anticorrupción

Los procesos que se siguen en contra de cinco ex funcionarios por el delito de ejercicio indebido del servicio público continuarán debatiéndose en juzgados locales, informó la Fiscalía Anticorrupción este lunes.

El caso se deriva de la construcción de una planta valorizadora de residuos sólidos, ubicada en “El Zarco”, municipio de Yautepec “por la cual se pagaron más de 13 millones 800 mil pesos, pero no fue terminada y nunca funcionó”.

En boletín de prensa, la Fiscalía subrayó que el Poder Judicial de la Federación le dio la razón a la fiscalía al rechazar la petición de incompetencia que interpusieron los abogados de los ex servidores (ex secretaria de Obras, dos ex secretarios, la ex directora de Infraestructura y un ex supervisor de Obra) al desechar la solicitud de los abogados.





El argumento que utilizó la Fiscalía fue destacar el delito de Ejercicio Indebido del Servicio Público, es decir, que habrían sido omisos en su actuar como funcionarios públicos estatales.





… causando afectaciones a los ciudadanos y al Gobierno de Morelos, ya que pagaron a la empresa constructora el total del costo de la obra y ésta fue entregada con sólo un 40% de avance, por lo que nunca funcionó. Por ello, ante los sólidos argumentos de la Fiscalía Anticorrupción, una Jueza del Poder Judicial de la Federación desechó la petición de la defensa de cinco de las siete personas vinculadas a proceso, por lo que, el asunto derivado de la carpeta FECC/150/2018 relacionada con la causa penal JC/697/2019, seguirá debatiéndose en los juzgados locales









