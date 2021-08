Préstamos gota a gota reaparecen en Cuautla

Ante la actual crisis económica que se vive en la localidad, comerciantes de Cuautla señalan que han reaparecido hombres que ofrecen los préstamos gota a gota, en el municipio.

De acuerdo con comerciantes de distintos puntos de La Heroica, desde hace algunos meses habían desaparecido las personas que ofrecían este tipo de préstamos, lo cual, asumían, era debido a la pandemia.

Pero precisaron que en esta última semana se ha visto la presencia de estos hombres quienes están ofreciendo nuevamente el dinero, en diferentes cantidades y en un período de 20 días se les cobra un aproximado del 25 por ciento.

“Por varios meses dejamos de verlos por los negocios ofreciendo los préstamos o cobrando, pero en esta última semana han vuelto y están ofreciendo los préstamos en donde dicen que te pueden dar distintas cantidades a pagar en 20 días, pero con un interés del 25 por ciento, lo cual lo vuelve impagable”, detallaron comerciantes.

Ante esta situación precisaron que en algunos casos han determinado no admitir los préstamos, ya que que en ocasiones al no poder pagar terminan siendo víctimas de extorsión o amenazas, si no se paga en tiempo la cantidad junto con los intereses.

Por lo que piden a las autoridades intervenir para lograr prevenir que estas bandas operen en la región, ya que que durante el tiempo que operaron la inseguridad incrementó en el sector comercial.

Cabe recordar que en el 2018 y hasta el 2020, comerciantes de la región oriente denunciaron ser víctimas de extorsión por grupos que eran identificados como extranjeros.

Fue en el mes de julio del 2018, cuando en el municipio de Tetela del Volcán, un hombre de origen colombiano fue linchado, tras ser señalado de amenazar a habitantes que no habían pagado el adeudo que adquirieron dentro de estos préstamos conocidos como gota a gota.