Preocupan asaltos en la Iglesia de San Juan Obispo en Amatitlán

La delincuencia sigue haciendo de las suyas en Cuernavaca y ni las iglesias se salvan. Desde inicios de este año en la Parroquia de San Luis Obispo del poblado de Amatitlán la feligresía, principalmente adultos mayores, han sido víctimas de asaltos mientras adoran al Santísimo.

Trabajadores de la parroquia explicaron a El Sol de Cuernavaca que los domingos una pareja, vestidos de personas en situación de calle, se hacen presentes en la iglesia, específicamente en donde resguardan Santísimo; aquí su modus operandi es acercarse a los laicos y mancharlos en la espalda de una sustancia para posteriormente ofrecerles su ayuda, llevarlos a la zona de baños y despojarlos de sus pertenencias.

En solo dos meses del 2022 han registrado tres casos, puesto que además llegan a confundirlos con empleados del mismo templo.

Froylán Trujillo | El Sol de Cuernavaca

“No es domingo a domingo. Por ejemplo, un domingo lo hicieron otro domingo no viene hasta los dos, tres domingos pero vienen siempre disfrazados; a veces viene uno, a veces vienen dos, una se disfraza de mujer disque enferma y el otro la viene sosteniendo”, detallaron.

Mencionaron que normalmente se acercan a Sacristía para avisarles sobre lo sucedido una hora y hasta dos después de que este hecho se registra cuando se dan cuenta que ya no tienen sus pertenencias; sin embargo, hasta el momento no se han presentado denuncias al respecto, en base a la desconfianza de las autoridades, puesto que cuando les han señalado a estas personas no reciben respuesta ni el interés de los elementos policiacos.

Éste no es un caso aislado debido a que a finales del año pasado, la Parroquia de San Luis Obispo padeció el robo de unas bocinas que utilizaban para actividades religiosas.

Ante esta situación al exterior y al interior de la iglesia se pueden observar diversos avisos donde piden a la feligresía no dejarse sorprender por personas “maliciosas” que les ensucian la espalda en el Santísimo, les ofrecen ayuda y los despojan de sus pertenencias en el baño; éstos avisos también se han expresado por los sacerdotes en misa.

Froylán Trujillo | El Sol de Cuernavaca

Los trabajadores de la iglesia pidieron a los católicos tomar en cuenta las advertencias, puesto que, en muchas ocasiones cuando intentan sacar a estas personas los defienden y el problema termina siendo contra ellos.

Cabe recordar que en 2021 la Diócesis de Cuernavaca denunció el robo y profanación de tres centros religiosos en diversos municipios del estado, lo que ocasionó que instalaran cámaras de seguridad y hasta resguardaran con rejas el Santísimo Sacramento.





