Predicar en dominios criminales: La oración, el arma contra la violencia

La violencia que se vive en el estado actualmente ha alcanzado a la Iglesia, y Dios se ha convertido en el mayor protector de quienes llevan un mensaje de paz a las comunidades.

En Morelos, la Iglesia ha sido víctima de extorsiones, delito que en 2022 registró más de 140 denuncias, según las cifras del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública (SENSP).

De acuerdo con el obispo de la Diócesis de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, en las últimas semanas la Iglesia en Morelos registrado al menos cuatro llamadas de extorsión que han asustado e inquietado a párrocos y secretarias.

En 2022 varios recintos reportaron saqueos de figuras religiosas; en octubre de ese año, la parroquia de la colonia La Mojonera, ubicada en Cuernavaca, fue saqueada por un joven de 14 años, a quien vecinos ataron a un poste hasta entregarlo a las autoridades.

El vicario general, Tomás Toral Nájera, aseguró que fue en ese mes cuando los robos a parroquias incrementaron. Las más afectadas, la de Progreso, Oacalco y Santa Catalina, por lo que reforzaron su sistema de seguridad con la instalación de cámaras de videovigilancia.

Pero los robos y extorsiones no han sido los únicos delitos que han enfrentado. En 2021, el sacerdote Guadalupe “Chepe” Popoca Soto fue asesinado en la comunidad de Galeana, en Zacatepec, y aunque a la fecha se desconoce el motivo de su muerte, fue uno de los motivos para buscar proteger a todos aquellos que se dedican a evangelizar.

De acuerdo con datos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), los municipios con mayor incidencia delictiva son Cuernavaca, Jiutepec, Cuautla, Temixco, Jojutla, Xochitepec y Yautepec, lugares donde llevar el mensaje de paz se ha vuelto un poco complicado.





“Podría pensarse difícil; sin embargo, creemos que la palabra de Dios abre puertas y corazones, ante las dificultades y ante el dolor de las familias que están sufriendo por sus hijos y familiares. Humanamente podríamos decir que hay cierta dificultad; sin embargo, sabemos que la predicación no es desde lo humano, sino desde el mandato de Jesús de ir a predicar a todos los pueblos de la tierra; son momentos especiales donde el Señor abre los corazones de las personas”, mencionó Tomás Toral.

Ni las imágenes religiosas están a salvo. / Agustín Espinoza | El Sol de Cuernavaca

Iglesia no ha solicitado mayor seguridad: Obispo

El también secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Ramón Castro Castro, señaló que no han solicitado un tipo de seguridad diferente al que tiene toda la población.

"No hemos pedido algo especial, (si hay algún delito) simplemente se hace la denuncia y se espera el proceso normal, pero que soliciten (los sacerdotes) algo diferente, no, porque no podemos y no debemos, somos para el pueblo, y como es tratado el pueblo, así nos deben de tratar a nosotros. La oración es lo más fuerte que tenemos.", explicó.

“Al menos en este momento no hemos recurrido a esta situación de querer alguna protección más estrecha o exclusiva para los sacerdotes. Es importante reconocer que todos estamos viviendo este tipo de violencias, de extorsiones, de querer cobros, amenazas, sin embargo, pensamos que la situación que están viviendo todos los ciudadanos es verdaderamente importante, por lo que se le debe poner atención y hacer un llamado a las autoridades”.

En Morelos, dijo, a diferencia de otros estados donde la violencia se ha recrudecido, la predicación y conversatorios por la paz se realizan de manera pública, en las parroquias, sin necesidad de hacerlo oculto. En México, en estados como Michoacán y Zacatecas la mafia no permite que se predique.

Respecto a mayores medidas de seguridad por parte de las autoridades, Tomás Toral dijo: “La seguridad le toca a las autoridades; a las instituciones correspondientes de salvaguardar la seguridad de los ciudadanos, que se siga intentando y que, a quien corresponda, siga haciendo o mejorando sobretodo en este sentido de cuidar a los ciudadanos y por supuesto que los ciudadanos se sientan seguros”.

Ramón Castro Castro, señaló que no han solicitado un tipo de seguridad diferente al que tiene toda la población. / Agustín Espinoza | El Sol de Cuernavaca

El crimen, cerca de la Iglesia

En enero de 2022, El Sol de México publicó una fotografía tomada en la parroquia la Asunción de María, en Yautepec, Morelos, donde aparece el gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco Bravo, con Homero Figueroa, Raymundo Castro e Irving Solano, presuntos líderes criminales. Este hecho hizo que se cuestionara a la Iglesia de posibles nexos con el crimen organizado; fue el vocero de la Diócesis de Cuernavaca, Tomás Toral Nájera, quien confirmó que la fotografía fue tomada durante una misa dedicada a la Virgen de Guadalupe, donde desconocían quiénes se encontraban, además de asegurar que la Iglesia no le niega el acceso a ninguna persona y de esta manera desmintió cualquier vínculo con el crimen y las personas que aparecen en la imagen.

Diálogos por la paz

Ante la inminente preocupación por llevar la palabra de Dios a todos los rincones del estado, el vicario dijo que se proporcionarán diálogos por la paz, a cargo de los diáconos permanentes, nuevos sacerdotes y diáconos transitorios, con los conversatorios de la Conferencia Episcopal Mexicana (CEM).

Los diálogos empezarán en los meses de marzo y abril, por lo que serán 60 personas distribuidas en las 118 parroquias de la diócesis, cada parroquia está llamada a que seis fieles reciban la capacitación.











➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!