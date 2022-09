Por necesidad, familiares abandonan la búsqueda de niño de 11 años

"Le decía de cariño 'becerrito'", nos dice Maurilia Urióstegui Salgado, la abuela de Antonio Alexander Mujica Salgado, quien lleva dos meses y una semana desaparecido.

Entrevistada en la puerta de su casa, a la pregunta de que si el niño pudiera verla ¿qué le diría?, respondió: “Antonio regresa con nosotros, te extrañamos mucho, regresa pronto que Dios te cuide y te proteja”, espera de que su mensaje tenga eco.

Sobre su hijo, a quien encontraron con el rostro desfigurado y se presume que estaba siendo devorado por la fauna del campo, refiere que a él ya lo sepultaron en una comunidad aledaña a Iguala, en el estado de Guerrero; de la prolongada autopsia que le hicieron no quiso saber si le dispararon o de qué forma murió, “haya sido como haya sido, ya fue, no me lo van a revivir, lo encontramos y ya lo enterramos, lo que me importa es mi nieto”.

Dijo que lo que quieren es que lo devuelvan o les digan dónde lo dejaron, "ya pasaron dos meses y una semana, y no sabemos nada de él, y lo más lamentable es que ya no hay búsqueda, las que ha habido son cada vez más distantes", además resaltó que las autoridades de la Fiscalía no tienen nada, no han encontrado nada y ya es mucho tiempo.

La madre de Antonio Alexander, María Inés Salgado Nava, quien tiene a su menor hija estudiando, ya volvió a trabajar para solventar los gastos que tienen de la pequeña casa que rentan, así como la alimentación.

Siguen en la misma casa con la esperanza de ver regresar a Antonio Alexander.

