Policía en activo implicado en caso de secuestro exprés

Luego de que la semana pasada un juez local vinculara a proceso de investigación a un policía en activo, dos ex elementos de la PIBA, una ex agente de tránsito y un civil por secuestro exprés, el comisionado estatal de Seguridad (CES) aseguró que no se tolerarán a malos elementos en la corporación a su cargo.

José Antonio Ortiz Guarneros, destacó que fueron propios elementos preventivos de la CES los que detuvieron a estas personas y que con ello se demuestra que no se permitirá esa conducta.

Añadió que bajo esa lógica es que la CES se fijó como meta para este 2021 que todos los policías acreditarán el Certificado Único Policial (CUP). Actualmente se cuenta con el 76% por ciento de avance en la evaluación de los elementos municipales, mientras que los estatales reportan un 94%.