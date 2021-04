Pobladores de Hueyapan logran controlar incendio

La coordinación entre comandantes, la guardia comunitaria y un grupo de voluntarios que se unieron a la causa hizo posible que los habitantes del municipio indígena de Hueyapan lograran evitar la propagación de un incendio originado en el área de Sancatitlán, según dio a conocer el Concejo Municipal Indígena.

De acuerdo con la información difundida por el organismo municipal, el incendio fue atendido con el apoyo de comandantes, el grupo de vigilancia comunitaria “Los Tigres” y habitantes que se unieron de manera voluntaria, tras un llamado hecho por la propia ciudadanía.

Ubicado a las faldas del volcán Popocatépetl, el municipio indígena de Hueyapan se encuentra en una zona forestal donde los incendios pueden causar daños graves a la naturaleza. En 2020, el primer evento de este tipo se registró a fines del mes de marzo, cuando las llamas también fueron controladas por los propios pobladores.

Cortesía | Concejo Municipal Indígena de Hueyapan

Además del incendio registrado en el municipio de Tepoztlán, que afectó más de 230 hectáreas de bosque, municipios de la región han reportado incendios que han sido atendidos por las áreas de protección civil y bomberos, como el municipio de Ayala y Totolapan, donde las autoridades han exhortado a los pobladores a contribuir con la prevención de las llamas en bosques, pastizales y terrenos baldíos.

De acuerdo con las autoridades del gobierno municipal de Ayala, el cuerpo de bomberos ha recibido reportes de incendios forestales provocados por descuidos pero que se propagan con rapidez debido a las altas temperaturas que se registran actualmente. En este sentido, el área de protección civil pidió a los propietarios de parcelas abstenerse de realizar quemas agrícolas durante estos meses, para evitar la formación de incendios que no puedan ser controlados.

En Totolapan, el gobierno municipal emitió una serie de recomendaciones que busca concienciar a la población sobre las consecuencias que puede tener un incendio. Entre las recomendaciones se encuentra el no jugar con fuego, no encender fogatas en temporada seca, no quemar rastrojos ni dejar botellas u otros objetos de vidrio en la zona forestal.