Piden no dejarse atrapar por “atractivas ofertas” en Internet

La prevención en todos los ámbitos, en el hogar, en el trabajo y en el uso de redes sociales es la mejor forma de evitar que la ciudadanía sea víctima de la delincuencia, dijo el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y Procuración de Justicia, Rafael Rueda Moncalian.

Tal y como lo señalan expertos en la materia para evitar en todo lo posible ser víctima de los delincuentes "se debe ser una persona gris", es decir explicó Rueda Moncalian no ser ostentosos, no hacer alarde de alhajas, autos, lugares, viajes que se posean y realicen.

Y tener mucha prevención para no realizar siempre la misma rutina es decir no visitar siempre los mismos lugares a la misma hora ni comentarlo abiertamente con todas las personas conocidas o no.

En cuanto a las redes sociales expuso que los usuarios no deben caer en los engaños de las "atractivas ofertas" que aparecen constantemente y los padres poner mucha atención en con quién se relacionan sus hijos para que por igual no sean víctimas de algún delito como el secuestro o la extorsión.