Pese a sismo y lluvias, no ha crecido el daño a Los Pilares

Han pasado nueve días desde que el derrumbe del paredón del panteón de La Paz en Cuernavaca derribó dos viviendas y dejó a tres personas sin vida, sin embargo, en estos días los escombros han sido testigos de las intensas lluvias y dos sismos, uno de magnitud 7.7, el cuál se registró el 19 de septiembre y posteriormente otro el 22 de septiembre con magnitud 6.9.

De acuerdo a los reportes de la Coordinación Estatal de Protección Civil (PC), esta área no ha presentado mayores estragos pese a que continúa acordonada y ya se han instalado las cruces en conmemoración de las personas que fallecieron en el lugar.

Aunque los sismos no pueden predecirse, las autoridades han señalado que se deben extremar las medidas de resguardo, lo que implica desalojar lugares que son considerados de riesgo, así como aquellos que han presentado en algún momento un deslave y que las estructuras han quedado frágiles.

Aseguraron que pese al saldo blanco en todo el territorio estatal, se tendrá que fomentar la cultura de la prevención debido a que no se conoce en qué momento y de qué magnitud pudiera suscitarse un sismo, por lo que se exhortó a crear el Plan Familia de Protección Civil para prevenir accidentes de cualquier tipo y para que los integrantes de la familia actúen de manera organizada y coordinada.

La temporada de lluvias no termina y es que de acuerdo a lo dicho por el titular de la Comisión Estatal de Agua (Ceagua), Jaime Juárez López, en el pronóstico mensual las fuertes lluvias continuarán hasta los últimos días de septiembre.

De acuerdo al pronóstico, en las próximas 48 horas persistirá el tiempo lluvioso por lo que se prevén chubascos ligeros y lluvias moderadas, sin embargo los vientos serán con mayor frecuencia del sur con velocidades de 10 a 20 kilómetros por hora.

Entre las recomendaciones que las autoridades hacen para esta temporada de lluvias se encuentra no realizar trabajos en las alturas, así como no subir andamios, azoteas o escaleras; no intentar cruzar cauces de ríos o arroyos, o cualquier cuerpo de agua que cuente con incremento en sus niveles; desconectar aparatos eléctricos durante las lluvias acompañadas con actividad eléctrica.

