Personal de seguridad privada, víctimas de extorsión y amenazas

El personal de seguridad privada también son víctimas de extorsión y amenazas, lo cual, en la mayoría de ocasiones les hace abandonar su trabajo, por temor a que estas sean cumplidas y atenten contra su integridad, informó el presidente de la Asociación de Empresas de Seguridad Privada, Alejandro Dorantes.

Indicó que en el caso de quienes resguardan algunas empresas, se dio más el fenómeno de la llamada de extorsión, mientras que, en fraccionamientos, han sido amenazados y confrontados por hacer su labor.

➡️ Noticias útiles en el canal de WhatsApp de El Sol de Cuernavaca ¡Entérate!

"Algunas son llamadas de extorsión, otras son amenazas porque no los dejan entrar, en el caso de los fraccionamientos o que los mueven de lugar", indicó.

Alejandro Dorantes manifestó que estas situaciones se replican en todas las zonas de Morelos, al grado de que llegan a recibir hasta diez reportes de este tipo al mes, por lo cual pidieron el reforzamiento a las autoridades de Seguridad Pública.

Seguridad Habitantes de Cuernavaca se sienten inseguros: ENSU

"Ahorita esto se ha dado en cualquier lugar, tanto en la zona metropolitana, como en el oriente y en la zona se han dado estas amenazas al personal, lo que nos ha hecho que acudamos ante la autoridad para que vayan y se den una vuelta", puntualizó.

Ante esto, dijo que también muchas de las personas deciden abandonar sus empleos, antes de saber si las amenazas que reciben son reales o no.

"Sí claro, algunos de los elementos ya no se presentan si llega a pasar esto o se van en el momento y piden que se dé un cambio de sede o al otro día ya no se presentan. Eso sí ha pasado porque piensan que no van a arriesgar la vida por este trabajo y se van", indicó.

Dijo que, ahora han estado más alerta, luego del asesinato del agente de la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar (PIBA), quien fue sometido por tres sujetos cuando resguardaba el centro de disposición de basura de la avenida Estado de Puebla en la colonia Lázaro Cárdenas de Cuernavaca, que ocurrió el pasado 15 de julio.