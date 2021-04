Se extiende incendio forestal en Tepoztlán; piden apoyo aéreo

Un fuerte incendio forestal se registra en Tepoztlán. El fuego podía observarse desde las comunidades cercanas durante la noche del domingo y madrugada de este lunes.

Al respecto, la Secretaría de Desarrollo Sustentable, a través del grupo de Contingencias Morelos informó que el siniestro se ubica en la comunidad de Santo Domingo.

A pesar de cuadrillas de la Conanp y Conafor trabajaron durante el domingo no consiguieron controlarlo por lo que en la noche tuvieron que suspender los trabajos.

Cortesía | Ayuntamiento de Tepoztlán

La dependencia informó que este día ya se reanudan los trabajos para combatir el fuego. Sin embargo, advierte que debido a las condiciones climatológicas se extendió en los cerros del municipio.

"Se ha estado trabajando con las brigadas del Centro Estatal Emergencias Contingencias Ambientales, realizando el plan de combate y se ha gestionado ya el apoyo aéreo con Gobierno Federal para combatir el siniestro".

La situación provocó que a través de redes sociales se pidiera el apoyo de la población para sumarse a las tareas de combate al fuego, sin embargo las autoridades municipales hicieron un enérgico llamado a no acercarse a la línea de fuego.

"Debido al peligro que representa la magnitud del incendio pedimos a la comunidad no acercarse a la zona. Las brigadas forestales y voluntarios que participan son expertos en combate en incendios no exponga su vida si no cuenta con experiencia".

En febrero, las autoridades municipales informaron que ante el riesgo de incendios por la temporada de estiaje se decidió mantener cerrado el acceso al turismo al Área Natural Protegida del Tepozteco.