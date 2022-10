Padres de familia toman jardín de niños en Tetelpa, exigen revisar el inmueble

En la comunidad indígena de Tetelpa, en el municipio de Zacatepec, padres de familia tomaron el Jardín de Niños "Celia Muñoz Escobar" para exigir que se lleve a cabo una evaluación de los daños que dejaron los recientes sismos del 19 y 22 de septiembre de este año por parte de especialistas del Instituto de Infraestructura Educativa (INEIEM). También se reportaron afectaciones en el Centro de Atención Infantil Comunitario (CAIC) de la colonia Zapata de este mismo municipio.

Luego de dos semanas de haber suspendido las clases presenciales tras los sismos del 19 y 22 de septiembre de este año, por las afectaciones en baños y las cuarteaduras en una barda de piedra del plantel, la directora de la escuela decidió regresar a las actividades a distancia y dejar actividades o trabajos a los niños que son revisadas en forma escalonada por las maestras de cada grupo.

Los padres y madres, que exigen una respuesta de las autoridades educativas a su petición de valorar los daños en el inmueble, decidieron tomar la escuela para exigir al Instituto de Infraestructura Educativa del Estado de Morelos (INEIEM) que lleve a cabo la evaluación de los daños y así determinar si se puede o no regresar a clases presenciales.

Damaris Olivares Rico, miembro del comité de madres de familia, dio a conocer que los nuevos sismos de septiembre dejaron daños en el inmueble; “se votaron los azulejos de los baños, no se ven grietas, pero la barda que ésta en la entrada tiene grietas”.

También comentó que a dos semanas de que haber ocurrido los sismos, ningún funcionario del INEIEM ni del IEBEM han puesto atención al problema de la escuela, "lo que nosotros pedimos son clases presenciales y al paso que van no le están dando la importancia que corresponde, este sería ya el tercer año consecutivo que no tienen clases presenciales se ésta trabajando con trabajos en casa y los niños son atendidos en forma escalonada por lo que los niños no aprenden nada de los objetivos que tiene la educación preescolar y van a entrar la primaria sin saber nada”.

Olivares Rico señaló que ya fueron elementos de Protección Civil del municipio, pero para saber si se debe o no intervenir, y valorar el peligro de los daños, se requiere que los especialistas del INEIEM hagan la revisión de la infraestructura, para determinar si es seguro utilizar el plantel educativo.

Advierten que hay más escuelas dañadas, como el Centro de Atención Infantil Comunitario (CAIC) de la colonia Emiliano Zapata, donde se está cayendo el plafón, ya que resultó dañado desde sismo del 2017 y no ha sido rehabilitado, aunque este inmueble está bajo la responsabilidad del Gobierno Municipal.













