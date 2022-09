Otro aniversario del sismo, otro susto

Apenas habían pasado 50 minutos del macro simulacro 2022 en el estado de Morelos cuando un nuevo movimiento telúrico se registró. A las 13:05 horas el Sismológico Nacional reportó un sismo de 7.4 grados en la escala de Richter con epicentro en Coalcomán, en el estado de Michoacán, sin que al momento se reporten daños en la entidad morelense.

“Hasta ahorita la Coordinación Estatal de Protección Civil nos dice que no hay reporte de eventos que hayan ocurrido, están en el proceso de verificación, se están tomando las previsiones correspondientes, esperamos que no haya nada pero se deben llevar a cabo las revisiones en los inmuebles”.

El encargado de la política interna, exhortó a la población a mantenerse tranquilos, pero atentos a cualquier información oficial, en caso de alguna emergencia tomar las debidas precauciones, así como recordar el plan familiar identificando las salidas de evacuación en casa.





Sismo real redujo un minuto la evacuación

La secretaria de Administración, Sandra Anaya Vilegas, confirmó que en el sismo real los trabajadores redujeron un minuto el tiempo de evacuación de la sede gubernamental, pues en el simulacro la salida fue de 3 minutos, y el real de 2 minutos; fueron 449 personas que salieron hacia Plaza de Armas, otras más en el edificio Bellavista, Teatro Ocampo, y las oficinas ubicadas junto a Correos de México.

“Solamente hay un lesionado que no es servidor público ni se encontraba en ninguna de las instalaciones, únicamente la brigada le dio atención médica en la Plazuela del Zacate, y por seguridad nos está marcando Protección Civil que no debemos ingresar a Palacio hasta que obras públicas determine que no existe un daño estructural, por el día de hoy se suspenden labores”.

A las 13:19 minutos la alarma sísmica al interior de Palacio de Gobierno había sonado para el simulacro que marca la conmemoración del sismo del 19 de septiembre de 2017, y mientras esta sonada los trabajadores salían disimuladamente con bolso y pertenencias en brazo, así como con la mayor tranquilidad que una plática amerita.





Hospitales sin daños

Más tarde la Secretaría de Salud de Morelos informó que ninguno de los hospitales y centros de salud habían sufrido daños luego del sismo. “Las brigadas sanitarias desplegaron el protocolo de Hospital Seguro, revisaron los espacios a fin de descartar daños estructurales; cabe señalar que, en todo momento se salvaguarda la integridad de pacientes y personal de salud”.

Pese a lo anterior se mantendrá la alerta ante poniendo a su disposición de la ciudadanía la plataforma saludparatodos.ssm.gob.mx o el número del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) 800 849 42 77.





Suspenden clases en el turno vespertino

El Instituto de Educación Básica del Estado (IEBEM), informó sobre la suspensión de clases para el turno vespertino en todos los planteles del estado, esto debido a que los edificios serán evaluados para descartar algún daño en la infraestructura.

“Las actividades educativas y administrativas habrán de reanudarse de forma habitual en ambos turnos el día martes 20 de septiembre de 2020”, dice el comunicado emitido por las autoridades educativas.