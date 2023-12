Operativo Mochila: Derechos humanos reitera su rechazo

Autoridades y sociedad deben seguir buscando estrategias diferentes al operativo “mochila” en los planteles educativos del estado de Morelos para no vulnerar los derechos de estudiantes, expresó el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHM), Raúl Israel Hernández.

“Es una problemática que se ha dado al interior de los planteles educativos, recordar que es una corresponsabilidad entre autoridades administrativas, personal docente y padres de familia, sin embargo, esto no puede llevar al extremo de tomar medidas que anulen por completo los derechos a la privacidad de los estudiantes”, externó Hernández Cruz en entrevista con medios de comunicación.

Agregò que, se deben de buscar otro tipo de alternativas que no sean invasivas para los estudiantes y que puedan prevenir que se generen actos violentos o que atenten contra la integridad de estudiantes dentro de los planteles.

Señalò que el utilizar dispositivos como arcos o barras detectores de metal son una mejor opción para evitar que los jóvenes lleven consigo artefactos o incluso armas con las cuales puedan lastimar a alguna persona.

“Sin lugar a dudas me parece que se tiene que replantear este tipo de operativos para buscar otras opciones que hoy por hoy se pueden implementar y con eso hacer convivir todos los derechos fundamentales que están en juego, específicamente arcos de detección de metales o las paletas que se utilizan para poder identificar este tipo de objetos”, externó.

Mencionó que este tipo de herramientas en su costo y aplicación tienen que quedar bajo la responsabilidad de las autoridades educativas en el estado de Morelos y no dejarlos a las madres y padres de familia.

Finalmente, dijo que también se debe de involucrar la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES) en este tipo de planteamientos para garantizar la seguridad de los estudiantes.

“Son herramientas que quedan a cargo, por supuesto no de los padres de familia, si no de las autoridades educativas, recordemos que el derecho a la educación incluye no nada más el proveer de las clases sino también de todo aquello para garantizar al interior de los planteles la seguridad del alumnado”, indicó Hernández Cruz

Hace algunas semanas en la escuela secundaria técnica número 18 de la colonia Ciudad Chapultepec en Cuernavaca un estudiante ingresó con un arma de fuego al plantel, además se registró el caso de un ataque a una maestra por parte de un alumno con un arma blanca en la Universidad del Bienestar en el municipio de Tlaltizapán.