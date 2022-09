Operan sin registro más de 20 empresas de seguridad privada

Alejandro Dorantes, presidente de la Asociación de Empresas de Seguridad Privada del Estado de Morelos señaló que en el estado existen aproximadamente 22 empresas “fantasma” que prestan este tipo de servicio, es decir que no cuentan con los registros formales para poder operar.

En Morelos, de acuerdo con la Comisión Estatal de Seguridad Pública, al reporte del pasado 2 de septiembre, son 148 empresas de seguridad privada las que se encuentran en regla, independientemente de estas, Alejandro Dorantes, calcula que existen por lo menos 22 que no cuentan con los registros para laborar o son falsos.

“Existe un registro nacional que es la Cédula de Identificación Policial (CUIP), todas las empresas y guardias están obligados a estar registrados, para que a través de este registro los clientes puedan saber si cuentan o no con antecedentes penales”.

Agregó que registrar a los elementos implica un gasto para las empresas, desde capacitaciones y documentos lo que implica, por cada persona, que la empresa pagué unos 2 mil 600 pesos. Por esto es que muchos solo contratan a personal sin darles de alta en el sistema CUIP. Agregó que en la actualidad la identificación de los guardias cuentan con un código QR en el que se puede consultar a qué empresa pertenece y sus datos personales.

Debido a la operatividad desde la ilegalidad, es que se han dado casos de robo a empresas donde estás compañías dan servicio. Citó como ejemplo el robo que cometió un empleado de seguridad privada, quien sustrajo cerca de 500 mil pesos en refacciones de una importante tienda de autos ubicada en Río Mayo.

Añadió que al investigar más a fondo sobre ese caso, se encontró con que el empleado ya había sido despedido de otra empresa, presuntamente por el mismo delito. El guardia logró entrar nuevamente a trabajar en una empresa de seguridad privada sin ser investigado porque no se le realizó el registro y en su primer día le robó a la tienda miles de pesos, sin que hasta ahora haya sido detenido.

“Quiere decir que el guardia no había sido registrado, y pasa que se mete a trabajar y no causan alta, por eso no había antecedente,como en este caso que la persona vio la oportunidad y la facilidad de robar y lo hizo, no se sabe ni quienes son porque no tiene un registro, no hay donde ubicarlos “.

La recomendación por parte del presidente de la Asociación de Empresas de Seguridad Privada del Estado de Morelos, es que si se van a contratar los servicios de seguridad privada, se consulte en la página de la Comisión Estatal de Seguridad para verificar que la empresa esté operando de manera correcta.