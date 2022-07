Operan en la ilegalidad 20 chelerías de Cuernavaca

La ciudadanía de Cuernavaca ha solicitado la ayuda del secretario del Ayuntamiento, Carlos de la Rosa Segura, para hacerle frente a las famosas chelerías, ya que a la semana recibe alrededor de cuatro a cinco denuncias solicitando una regulación en los diferentes establecimientos de venta de bebidas y alimentos, dichas denuncias son presentadas principalmente los fines de semana.

De la Rosa Segura señaló que las quejas principales se deben a los horarios fuera de lo permitido, el ruido excesivos, así como la ocupación de la vía pública, lo que ocasiona tráfico; entre las zonas más destacadas por este problema se encuentra la zona norte, Buenavista y Reforma, además de colonias como Antonio Barona y la Lagunilla, donde se han detectado más de 20 chelerías que no se encuentran registradas y venden bebidas alcohólicas en la vía pública en horas no apropiadas o no permitidas, originando así tráfico y un peligro para los transeúntes.

Las revisiones se realizarán a los 271 establecimientos que cuentan con licencia, sin embargo se buscará regular aquellos lugares que no se encuentran dentro del padrón.

El secretario del Ayuntamiento comentó que hasta el momento los lugares donde ya se han sancionado a establecimientos que no cumplen con los lineamientos se encuentran en Río Mayo y Buenavista, por lo que estarían determinando si se les volverá a sancionar por cuestiones de ruido, siendo esta sanción mayor por reincidencia.

También continuarán los operativos para regular los horarios de funcionamiento de los establecimientos, poniendo mayor atención a los lugares que la misma ciudadanía ha señalado como "focos rojos".

