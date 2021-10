Ojeda asegura que inmuebles se entregaban al crimen organizado

Luego de que el pasado jueves en un operativo realizado por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de la Marina en el municipio de Cuautla en donde se logró la detención de la extitular de la Dirección de Impuesto Predial ISABI, el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda confirmó que es la autoridad federal quien lleva a cabo las indagatorias correspondientes sobre la detención de la exfuncionaria municipal, sobre los hechos en donde se le señala por la adjudicación de inmuebles para luego entregarlos al crimen organizado.

Y es que el pasado jueves se conoció que aproximadamente a las 05:00 horas, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), así como agentes de la FGR, implementaron un fuerte operativo en dos puntos de la ciudad de Cuautla; el primero en la colonia Pablo Torres Burgos y el segundo en la colonia Cuautlixco, en donde se logró la detención de tres personas, una de ellas, precisaron, se trataba de Brenda “N”, quien desde el inicio de la actual administración municipal y hasta el mes de abril se desempeñaba como la titular de la Dirección de Predial.

Al ser cuestionado si hasta el momento no se tiene información si en esta investigación podría estar relacionado el presidente municipal, Jesús Corona Damián, dijo que hasta el momento no se tienen informes de que esté relacionado.

“Hasta donde yo tengo conocimiento, no. La investigación del caso específico que me mencionas, la hizo la Fiscalía General de la República, a través de la Unidad de Delincuencia Organizada y el operativo se realizó con apoyo de la Marina. No hubo intervención del gobierno del estado, pero hasta el momento no hay ninguna vinculación del presidente municipal”, detalló.

Sin embargo, dijo que es la autoridad federal quien está a cargo de las investigaciones y son quienes tienen mayor información al respecto de estas indagatorias en donde está relacionada la ex funcionaria municipal.