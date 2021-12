Ojalá Urióstegui no pacte con delincuentes: Blanco Bravo

El gobernador Cuauhtémoc Blanco manifestó su asombro sobre la decisión del alcalde electo de Cuernavaca, José Luis Urióstegui, que ha reiterado que a partir del 2022 no continuará con el modelo del Mando Coordinado una vez que tome posesión, “no tiene la varita mágica, a ver si realmente puede con la inseguridad, ojalá y pueda con todo lo que pasa en Cuernavaca y no pactar con los delincuentes porque nosotros no pactamos”.

Cuestionado por el hecho de que un día antes el alcalde electo nuevamente fue invitado por el comisionado de seguridad para acudir al C5, donde se insistió en las bondades del Mando Coordinado, dijo que no tiene duda que el próximo alcalde capitalino la tendrá difícil para garantizar la seguridad en la capital morelense, ya que ni el mismo almirante José Antonio Ortiz Guarneros tiene la "varita mágica" y con pocos elementos en su gobierno en los pasados tres años se ha hecho mucho, recordó por ejemplo que hubo detenciones de jefes de células delictivas, “le deseo que le vaya bien y ojalá que ponga más policías porque tiene muy poquitos, así que deberá meter cadetes a la academia para después enviarlos a las calles, a ver cómo le va”.

Presumió que ningún otro alcalde que entrará en funciones a partir del 01 de enero del 2022 ha manifestado su interés de dejar el acuerdo, solamente en Cuernavaca pasa esto, “es solo él, yo sé porque bueno ya tomó su decisión de salirse y así le voy a decir textualmente: no tiene una varita mágica y veremos si puede, ojalá y pueda con todo lo que pasa en la capital y no pactar con los delincuentes, nosotros –en el gobierno estatal- no hemos pactado”, dijo con una leve sonrisa.

Comentó que los ciudadanos deben esperar y ver cómo le funciona la estrategia al próximo alcalde de la capital, porque además reiteró “son tres años para él muy importantes y yo se lo digo, y con toda razón, no va a ser fácil porque ni el almirante tiene una varita mágica, pero con pocos policías ha hecho bastante”.

Y la prueba esta allí, subrayó el mandatario, porque hubo gente que antes no se metían con ellos y se han detenido en coordinación con la Guardia Nacional y la Marina.

Ayer el gobernador encabezó la ceremonia de abanderamiento a deportistas nacidos en comunidades indígenas y pueblos de Morelos regidos por usos y costumbres, quienes representarán a la entidad en el Encuentro Nacional Deportivo Indígena 2021, a realizarse en Oaxaca del 14 al 18 de diciembre. También abundó sobre la final del futbol mexicano y dijo que espera el triunfo del club Atlas.





