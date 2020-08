Este 13 de agosto se cumplen ocho años de la desaparición de Jessica Cerón Salinas, por ello, su madre Cecilia Salinas Maya pidió a la población no permitir que la búsqueda de su hija quede en el olvido.

A través de redes sociales, la señora Salinas Maya hizo llegar un mensaje también a la persona que se llevó a su hija a quien le deseó que algún día encuentre la paz:

"Hoy se cumplen 8 años de no ver a mi hija Jessica Ceron Salinas, ella desapareció el 13 de agosto de 2012 en Jiutepec Morelos, al momento de desaparecer estaba embarazada, sólo a unos cuantos días de dar a luz a su hijo al que llamaría Máx, al que esperaba con tanta ilusión.

Hoy a través de este mensaje quiero pedirles que me ayuden a difundir su foto, que esta fecha ni ella queden en el olvido, deseo que todos los que la conocieron la recuerden bien como esa gran amiga, compañera alegre que compartió algún buen momento con ustedes y que conocieron su gran ilusión de convertirse en madre.

Ayúdenme a levantar mi voz porque han sido los más largos 8 años que he vivido por no saber dónde está Jessy, de extrañar verla y abrazarla. Hoy solo deseo poder decirle a ella que aquí estoy esperándote, soy una madre en lucha que seguirá tocando puertas, que mientras Dios me preste vida te seguirá buscando sin parar.

En estos años he vivido la indolencia de las autoridades, la falta de actitud y compromiso por ejercer el bien y justicia, autoridades corruptas que se vendieron a favor de delincuentes, autoridades omisas con tanta falta de sensibilidad hacia las víctimas y desinterés por ejercer su trabajo.

Estoy aquí y seguiré buscándote Jessy, te abrazo en la distancia y deseo que Dios te acompañe donde sea que te encuentres, eres un pedazo de mi vida que se fue desde tu ausencia, te amo hija y a pesar de la distancia se que sentirás mi amor porque ese es mas fuerte que todo y que cualquier distancia.

A todos los que han elevado alguna oración por mi hija, que me han brindado su apoyo compartiendo la foto de Jessy, les agradezco de corazón.

Por último a ti que te llevaste a mi hija y que estoy segura de que me leerás y que me imagino no tienes paz en tu vida, te pido me devuelvas a Jessy, se que con eso algún día Dios te concederá la paz que probablemente buscas

Ayúdanos a encontrar a Jessica con un RT. Súmate a la Campaña #24hrsXJessica. Desapareció el 13 de agosto en Jiutepec, Morelos. Las autoridades no avanzan en la investigación, nosotros podemos. pic.twitter.com/A7sjInzadp — CATWLAC (@CATWLACDIR) August 13, 2020





Ocho años sin resultados



"¡Urgente se solicita su colaboración!", ese fue el mensaje que la entonces Procuraduría General de Justicia de Morelos emitió a las 14:28 horas del 16 de agosto de 2012 para pedir el apoyo en la búsqueda de la joven Jessica Cerón Salinas.

Desde hace ocho años, su familia externó su desesperación por la lentitud en que se desarrollaban las investigaciones, primero en la PGJ y posteriormente en la Fiscalía General del Estado.

En noviembre de 2012 cinco familias de personas desaparecidas acompañaron a la de Jessica en una caminata que se realizó de El Calvario al zócalo de Cuernavaca a fin de exigir a las autoridades mayores esfuerzos en su localización.

En enero del 2013, las autoridades iniciaron un rastreo por el corredor ecológico Ajusco-Chichinautzin el cual resultó infructuoso.

En abril de 2013, la búsqueda se enfocó sobre la carretera federal México-Cuernavaca, a la altura del cerro conocido como Tres Cumbres del municipio de Huitzilac.

Luego vendrían otras acciones con nulos resultados. El caso continúa sin resolver bajo la carpeta de Investigación SC01/8761/2012.

Archivo | Miriam Estrada