'No tiene caso levantar una denuncia' opinan transportistas sobre asaltos

Concesionarios de transporte público prefieren no denunciar los asaltos ante el Ministerio Público, pues consideran que no se les da seguimiento a las investigaciones, así lo externó Dagoberto Rivera Jaimes, presidente de la Federación Auténtica del Transporte (FAT).

Los asaltos por lo regular no se reportan, porque no pasa nada, no tiene que caso que vayas a perder tú tiempo para levantar un reporte porque al último sólo es eso perder el tiempo, ellos quieren que se levanten los reportes para estadística. Pero no pasa nada

De dos a tres asaltos diarios se registran en la zona metropolitana como mínimo hacía operadores de las rutas, dijo Rivera Jaimes. Con respecto a la zona de mayor impacto de este delito, dijo que esto se da en todos los municipios que comprenden la región: Jiutepec, Temixco, Cuernavaca, Xochitepec, etcétera.

“La Fiscalía no va actuar, y con los elementos no hay mucho que se pueda hacer... Se registran asaltos en toda la zona metropolitana... de repente pueden ser con alguna ruta, el otro día con otra, son de dos a tres asaltos que pueden hacerse al día”, dijo.

Admito que este delito no se ha disminuido e hizo un llamado a las autoridades estatales y municipales a reforzar el tema de la prevención.

“No se ha disminuido, para que mentimos, no ha disminuido este delito... A las autoridades municipales el llamado es a que cumplan con la función que les corresponde, en el caso del estado si tiene alguna colaboración con los municipios pues igual, que la inseguridad está al día. Entendemos que es un gobierno nuevo, pero los ayuntamientos que terminan hasta el 31 de diciembre pues ellos no son nuevos, saben donde está la incidencia”, dijo.

Agregó: “Yo digo que no tiene caso levantar una denuncia, porque no van a dar con nadie, digo la Fiscalía no va andar investigando de estos asuntos, la Fiscalía va por asuntos de alto impacto... Los asaltantes, así como entran salen porque quien se va querer ir a carear con ellos, mientras no se cambie la ley nadie va querer perder un día para que no pase nada”.

Seguridad Asalto a ruta 1 en Temixco dejó a dos estudiantes lesionadas

Un caso que consternó a la comunidad de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), luego de que dos estudiantes resultaron lesionados tras un asalto al sur de Cuernavaca, límites con Temixco. Ambas se encuentran fuera de peligro.

De enero a septiembre de 2024 en Morelos se han denunciado 70 casos de robo en transporte público colectivo, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).