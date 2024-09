"No recibí amenazas", asegura el periodista Edgar Arroyo tras ataque

El pasado 11 de septiembre, el periodista Édgar Arroyo fue atacado a balazos por sujetos desconocidos al llegar a su domicilio en Cuernavaca. Durante el ataque, el periodista recibió un impacto de bala a la altura del brazo. Hoy está completamente estable y compartió con los medios de comunicación lo que vivió esa noche en la colonia Ramón Hernández Navarro.

“Fueron tres cuadras (que me siguieron) antes de llegar al domicilio al que yo me dirigía. Se me pegan en la calle 6, van a tras de mí, paso un tope, se ve claramente en los videos, doy vuelta a la calle 1 para estacionarme y es cuando ellos se emparejan, yo no apague el carro, volteó, los veo, meto la reversa”.

Asegura que previo al ataque no había recibido ningún tipo de amenazas ni sostuvo ningún percance con algún conductor, por lo que desconoce los motivos del ataque; sin embargo, ya interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE), instancia que dictó medidas de protección que hasta el momento, dijo, no se han cumplido al 100 por ciento.

“Cuando ellos me empiezan a disparar ya estoy a 30 metros de distancia, es cuando pierdo el control y choco contra el poste, por la herida en mi brazo”.

Mencionó que de haberse pasmado en ese momento y no haber realizado esa maniobra no estaría contando su experiencia.

Señaló que, no había recibido ningún tipo de amenazas previo a este hecho y tampoco hubo una riña o algo previo; fue un ataque directo.

No, ningún mensaje que me dijeran oye bájale o algo así, me decían que por el transporte porque hice aseveraciones, nada de eso.

El ataque ocurrió a unos metros de donde también lesionaron al abogado Carlos Moctezuma.

Este viernes, el periodista se reunió con el gobernador suplente Samuel Sotelo para platicar sobre este atentado y dijo que anteriormente sostuvo un encuentro con Uriel Carmona, fiscal general del estado, para narrarle lo sucedido.