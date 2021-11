Niega García Yáñez vinculación con delincuentes

El senador Ángel García Yáñez negó tener algún vínculo sentimental con la mujer detenida por autoridades federales en el poblado de Oaxtepec, en Yautepec, durante la mañana del sábado; lamentó que en al menos tres gobiernos han intentado señalarlo en "las cosas malas que pasan" en Morelos.

“Son cuestiones políticas donde a mí siempre me señalan. Todo lo que pasa aquí en Morelos resulta que el responsable soy yo, cuando voy nunca tengo nada que ver con lo que me señalan. Yo he sido transparente con mis declaraciones y por exigir a las autoridades que den resultados en el estado me señalan de muchas cosas”, explicó.

Sostuvo que las autoridades se aprovechan de su poder pues también se le ha vinculado con un cártel, pero precisó que de dichos señalamientos no existe algo que le comprueben, ya que, aseguró, él no se encuentra relacionado en los que se le ha acusado.

“Yo me he manifestado por la vía legal y la vida política que traigo atrás, ya que he sido presidente municipal, diputado local, diputado federal y ahora que soy senador de la República con 200 mil votos ganados a pulso y sin estar comprando votos, la gente que me puso en el Senado es porque cree en Ángel García Yáñez”, detalló.

Al ser cuestionado sobre si conoce o no la mujer detenida, refirió que sí pues trabajó con él hace aproximadamente tres o cuatro años; sin embargo, precisó que dejó de colaborar con ella y desconoce más detalles de su persona.

“¿Por qué a mí me han señalado durante los años que llevo en el tema político y nadie presenta una prueba contundente; pero no donde me pongan con gente que yo no conozco o no tengo nada que ver? ´Pido que no me vayan a formular cosas que yo no tengo nada que ver”, puntualizó.

Concluyó que todos los señalamientos que se le han hecho son por situaciones políticas que buscan que él no avance en su proyecto y que Morelos pueda cambiar de la inseguridad que vive, de falta de apoyos al campo a jóvenes, a educación, ya que, dijo, actualmente Morelos vive en la ingobernabilidad.

























➡️ Recibe GRATIS la información relevante en tu correo a través de nuestro Newsletter