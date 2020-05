Multihomicidio de Temixco ya es investigado por la FGR: López Obrador

Como un acto de barbarie e inhumano calificó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el homicidio del ex funcionario de Hacienda, Alfonso Isaac Gamboa Lozano, ocurrido el pasado jueves en el fraccionamiento Las Brisas, de Temixco.

El hecho, que también cobró la vida de tres hermanos y la mamá del ex titular de la Unidad de Política y Control Presupuestal de la Secretaría de Hacienda, ya es investigado por la Fiscalía General del Estado así como por la Fiscalía General de la República, explicó el Presidente.

En su conferencia matutina, López Obrador fue cuestionado sobre los avances en el caso, por lo que adelantó que la intervención de la FGR responde a su posible vínculo con el presunto desvío de 250 millones de pesos de recursos públicos ocurrido en Chihuahua.





Lamentable caso. Lo está atendiendo la fiscalía, ya tienen ellos la investigación, la fiscalía del estado y también la fiscalía de la República por esta posible relación con los sucesos de Chihuahua de desvío de fondos.





El presidente reprobó lo acontecido y advirtió que ese hecho no es un acto de justicia.





Aquí aclaro también que es reprobable que se le quite la vida a un ser humano, más cuando tiene que ver otras personas no sólo es a él sino familiares; es algo que no debe de celebrarse de ninguna manera, pues eso no es justicia es barbarie eso es inhumano.

Alfonso Isaac Gamboa Lozano y cuatro miembros de su familia fueron atacados en su residencia ubicada en el fraccionamiento Las Brisas, municipio de Temixco el pasado jueves. La familia, procedente de la Ciudad de México, se resguardaba en su residencia a fin de evitar el contagio de Covid-19.

