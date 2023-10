Mujeres encarceladas injustamente piden castigo a quienes les dañaron

Luz de Alba de casi 70 años y Alba Yrais recuperaron su libertad, luego de estar detenidas durante casi un año por supuestamente sustraer al bebé de Laura “N” en 2018. Hace unos días el tribunal de enjuiciamiento absolvió de todos los cargos a estas mujeres (madre e hija), y hoy exigen a las autoridades que la persona que las denunció sin fundamento obtenga su castigo.

"Ya no puedo salir porque siento que todo mundo me señala, no puedo dormir, no descanso", dijo Luz de Alba.

También piden que Laura “N” ofrezca una disculpa pública y repare el daño que causó, en especial sobre la salud de la señora Luz, quien es diabética, hipertensa y tiene problemas visuales, padecimientos que se agravaron en la cárcel.

Refieren que es “injusto” que alguien las señale sin pruebas y esto no tenga consecuencias; ya que un suceso como este puede arruinarle la vida a alguien.

Luz de Alba y Alba Yrais, recuperaron su libertad luego de estar detenidas durante casi un año por presuntamente sustraer un menor de edad



Piden a AMLO que castigue señalamientos injustificados

Más allá del daño psicológico, consideran que el daño moral es incalculable. Alba narró que sus hijos sufrieron bullying en la escuela a raíz de su detención y fue necesario cambiarlos de institución, asimismo, familiares cuentan que los vecinos tomaron distancia por considerarlas una amenaza.

“Tiene que pagar por lo que hizo, yo si quiero saber qué hizo con ese bebé, pido justicia para mí y mi madre, quiero que pague la persona que nos acusó”, dijo Alba.

Los hechos

Luz Alba trabajaba como guardia de seguridad en la Plaza de la Tecnología, ubicada en el centro de Cuernavaca cuando conoció a la denunciante en 2018. Según su versión, Laura "N" le contó que venía de la Ciudad de México en busca de trabajo y un lugar para vivir.

Laura fue contratada para laborar en el área de comida y afirmaba tener siete meses de embarazo; al conocer su situación, Alba le ofreció rentar un cuarto de su departamento pero no había certeza de que el embarazo fuera real.

“En ningún momento se vio que estuviera embarazada, tres o cuatro días después le dije que yo me iría a Chihuahua, (de allá soy) en busca de un mejor trabajo, yo le avisé con tiempo para que buscara donde vivir; vendí mis cosas para irme allá y quedamos en buenos términos”, argumentó Luz.

A pesar de vivir dignamente en Chihuahua, en 2022 la señora Luz fue detenida por el delito de sustracción de una bebé en Cuernavaca, al lado de su hija Alba acusada de ser cómplice.

Su defensor Miguel Maldonado Coria detalló que durante el proceso judicial fue imposible comprobar que sus clientas cometieron el delito, por la cantidad de inconsistencias en las declaraciones de la presunta víctima. Entre ellas, la identidad del bebé, ya que Laura presentó a la Fiscalía una fotografía del recién nacido con 20 días de nacido para emitir una ficha de búsqueda, sin embargo se comprobó que la imagen fue sustraída de un portal de internet en 2015, y la desaparición fue en 2018.