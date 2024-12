Uriel Carmona: En muertes de Michapa, la fiscalía estatal realiza necropsias, pero FGR Investiga

El fiscal general de justicia, Uriel Carmona Gándara, informó que las muertes registradas en el interior del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 16 son competencia de la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que desconoce si estas se deben a suicidios o feminicidios.

En entrevista con medios de comunicación, Carmona Gándara señaló que, debido a que la FGR aún no cuenta con servicios periciales, es la Fiscalía estatal la que se encarga de realizar los levantamientos y las necropsias.

Sin embargo, aclaró que no tienen acceso a los informes finales, los cuales son remitidos directamente a la FGR, instancia que sigue las investigaciones correspondientes.

“Es un tema delicado que no le corresponde a la Fiscalía estatal, porque es un penal federal, y ahí las investigaciones le competen a la Fiscalía General de la República. Sin embargo, la propia FGR no cuenta en Morelos con personal forense, es decir, no tienen ni el personal ni la infraestructura para realizar los levantamientos y las necropsias”, explicó Carmona Gándara.

El titular de la Fiscalía estatal añadió que se investiga y remite el levantamiento y las necropsias a la Fiscalía General de la República, pero "desconocemos las razones por las que han ocurrido estos decesos”.

En los últimos tres años se han registrado 19 casos de decesos de internas en el Cefereso número 16, los cuales han sido catalogados como suicidios.

Esta situación ha sido señalada por diversas asociaciones y organismos, como el Instituto de la Defensoría Pública Federal (IDPF), desde donde se han tramitado amparos y otros recursos para proteger a las internas.

El caso también ha sido presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde se establecieron revisiones periódicas de estos incidentes en colaboración con autoridades y la sociedad civil.

De acuerdo con el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional, hasta el mes de octubre no se documentaron intentos de suicidio en dicho penal, aunque sí se registraron 24 casos de autoagresiones.