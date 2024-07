'Bikers' bloquean Plan de Ayala contra operativos 'Moto Segura'

“Bikers” se manifestaron en contra de los operativos “Moto Segura”, al calificarnos como arbitrarios e ilegales, por lo cual decidieron bloquear este miércoles la avenida Plan de Ayala, afuera de la sede de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT), instancia que informó que se dieron subsidios para que se pusieran al corriente con su documentación.

➡️ Noticias útiles en el canal de WhatsApp de El Sol de Cuernavaca ¡Entérate!

Además, también se manifestaron en la Paloma de la Paz y, más tarde, en la salida sur de Cuernavaca.

Uno de los manifestantes indicó que se han encontrado con que no hay placas físicas en la dependencia, lo cual consideró incongruente, además de que no les han aclarado si son ilegales o no los permisos para circular del estado de Guerrero; simplemente se los arrancan y se llevan las motos al corralón.

“El motivo de la manifestación es porque nos están arrancando los permisos, nos están diciendo que ya no está permitido este permiso de Guerrero. Pero, el problema es que si quieres venir por placas, no hay. Además, como que es legal en un lado e ilegal en otros, sólo es cosa de Morelos”.

En su caso, dijo que le han robado una motocicleta y tuvo que adquirir otra para su trabajo; se le juntaron los pagos y no la ha podido regularizar.

“A veces es imposible para nosotros y aquí no va a andar mi moto con otro permiso, va a estar en las colonias inseguras, donde deberían aplicar el operativo, porque ahí van a encontrar a los delincuentes".

En punto de las 13:40 horas comenzaron a cerrar la vialidad y generaron bastante caos en esta zona al oriente de la capital morelense, todo con el objetivo de que se paren estos operativos.

También tuvieron ligeros roces con algunos automovilistas que se quedaron varados en el bloqueo.

Tan sólo el martes 23 de julio fueron aseguradas 71 motocicletas que no estaban en regla para circular, de las cuales 42 fueron en Cuernavaca y 29 en Yautepec. Mientras que este miércoles el operativo se instaló en la avenida Río Mayo de la capital morelense.

Seguridad ¿Cómo evitar accidentes en temporada de lluvia?

Por su parte, en un comunicado de Movilidad y Transporte, negó que los operativos Moto Segura sean ilegales, “ya que se están llevando a cabo en apego a la ley y bajo el protocolo de actuación para la implementación de operativos de coordinación interinstitucional para la revisión de los documentos de identificación vehicular en sus artículos 3º, 4º, 5º y 6º, mismo que fue publicado en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’ el pasado 3 de julio del año 2024 en su ejemplar número 6325”.

Reiteraron que los operativos se derivan de una estrategia planteada en la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, con la finalidad de evitar el uso de motocicletas no regularizadas en la entidad y de esta manera incidir en la reducción de delitos que se cometen con este tipo de vehículos.

Asimismo, informaron que previo a que se desplegaran estas actividades en diferentes puntos del estado, se aplicaron subsidios con el objetivo de que la ciudadanía se acercara a la Secretaría a poner en orden sus documentos para transitar de manera legal. Fueron cerca de 35 mil las motos que se regularizaron.