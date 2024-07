Motociclistas protestan en la Paloma de la Paz por segundo día

Por segundo día consecutivo, motociclistas desquiciaron Cuernavaca al protestar contra los operativos emprendidos por la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) denominados “Moto Segura”, los cuales nuevamente calificaron de arbitrarios e ilegales, pues consideran que los permisos de Guerrero deben estar permitidos.

Alrededor de 30 motociclistas se plantaron en la Paloma de la Paz para cerrar el acceso y la salida de la autopista México - Cuernavaca, así como ambos sentidos de la avenida Domingo Diez.

“Varios tránsitos se han llevado las motos que tienen permisos para circular, que son legales, pero que muchos no entienden y ya se han llevado varias motos aseguradas”, indicó Jesús Octavio, uno de los manifestantes.

Algunos otros señalaron que estas acciones emprendidas son arbitrarias.

Están actuando de forma corrupta, de forma arbitraria, no sé si por el gobernador, el alcalde o el titular de Movilidad y Transporte

Agregó que no se niegan a regularizar sus vehículos, sin embargo, la mayoría no cuenta con el permiso. Además, cuando van no entregan placas, sólo un papel, que es lo mismo que traer un permiso de Guerrero.

“No nos negamos a regularizar nuestra moto, sólo pedimos que nos den facilidades en la regularización, porque uno va al día y no hay precio accesible. Eso por un lado, y por otro, cuando vas a regularizar llevas la documentación, te ponen mil pretextos, no te agilizan nada y te atienden de mala gana”.

Operativos continuarán: Gobierno del Estado

A través de un comunicado del gobierno del estado, se informó que los integrantes de la Mesa Estatal para la Construcción de la Paz acordaron seguir con estos operativos.

También dieron cuenta que, desde el inicio de este, el pasado 11 de julio y hasta el 24 del presente mes, se han realizado operativos en los municipios de Cuernavaca, Yautepec, Tepoztlán, Temixco, Cuautla y Xochitepec, donde 223 motocicletas se han remitido al corralón por no contar con la documentación correspondiente para circular de manera legal.

⚠#AlMomento⚠ | Se manifiestan motociclistas por segundo día consecutivo, ahora toman la vialidad en la Paloma de la Paz. Protestan contra los operativos de “Moto Segura”



📹 Enrique Domínguez | El Sol de Cuernavacahttps://t.co/ITjMlHVBtV pic.twitter.com/YntFgNAbsf — El Sol de Cuernavaca (@SolDeCuernavaca) July 25, 2024

Sin embargo, horas antes, el secretario de Hacienda, José Gerardo López Huérfano, anunció que están considerando otorgar una nueva prórroga para que los motociclistas regularicen sus vehículos. Esta medida está siendo evaluada para no perjudicar los ingresos del gobierno estatal.

El titular de la Secretaría de Hacienda, José Gerardo López Huérfano, informó que analizan una nueva prórroga para que motociclistas puedan poner en regla sus vehículos



📹 Enrique Domínguez | El Sol de Cuernavacahttps://t.co/ITjMlHVBtV pic.twitter.com/VhsRQUGRqd — El Sol de Cuernavaca (@SolDeCuernavaca) July 25, 2024

López Huérfano mencionó que se podría mantener un descuento del 100% en el Refrendo de años anteriores para facilitar la regularización de los vehículos. Esta consideración surge a raíz de las protestas registradas el miércoles.

⚠#AlMomento⚠ | Motociclistas cierran la avenida Plan de Ayala, a la altura de Movilidad y Transporte, contra el operativo denominado “Moto Segura”



📹 Enrique Domínguez | El Sol de Cuernavacahttps://t.co/hsmaXJewIJ pic.twitter.com/QZcgik74Fx — El Sol de Cuernavaca (@SolDeCuernavaca) July 24, 2024





Cuernavaca se deslinda de operativos

Los operativos para decomisar motocicletas no son del ayuntamiento, reiteró el alcalde de Cuernavaca José Luis Urióstegui Salgado: “Nosotros no hacemos operativos para asegurar motocicletas, los elementos revisan cuando cometen infracciones, si la moto no tiene papeles entonces sí se asegura”.

El alcalde señaló que sabe que los bloqueos afectan directamente a la ciudad, pero en este caso la negociación no es con el municipio sino directamente con el Gobierno del Estado.

Con información de Valeria Díaz