Aumentan homicidios en Morelos: INEGI

Morelos es ya el séptimo estado con mayor tasa de homicidios dolosos con un 60% por cada cien mil habitantes, reporta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), presentada esta semana en las Estadísticas de Defunciones Registradas en 2021, la mayor tasa la tiene el estado de Zacatecas con el 109% por cada 100 mil habitantes. Contrario a la disminución que se observó a nivel nacional, en el estado se tuvo un incremento respecto al 2020, y mayor aún al 2011 en el histórico.

De acuerdo al coordinador estatal del INEGI, Ricardo Torres Carreto, en 2021 mil 198 personas en Morelos murieron por homicidio doloso, superior al 2020 en donde se presentaron 988, en 2019 mil 059, en 2018 823, es decir, que en el gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo, ya se suman 4 mil 068. Si se comparara con el sexenio de Graco Ramírez Garrido Abreu, que registró del 2012 al 2015 dos mil 207, Blanco Bravo rebasa la cifra en un 100%.

“Mil 198 casos en Morelos, lo que implica un incremento ya que en 2020 se registraron 988, si esto lo decidimos en tasa Morelos se ubico con 60 por cada cien mil habitantes. Algo que resulta importante comentar es que según la causa de muerte la que más prevalece es la agresión con disparo de arma de fuego, que a nival nacional fueron 24 mil casos, en segundo lugar tenemos la agresión con objeto cortante, y el tercer lugar por estrangulamiento o sofocación”.

En la tabla de causas de muerte casi el 70% (806) murieron por arma de fuego: 23 ocurrieron en zonas no específicas, 529 en las calles, 66 en la vivienda, 39 en comercios, 12 en una granja, 5 en un lugar de la industria o construcción, y 3 en un lugar relacionado al deporte.

Otras causas de muerte fue el estrangulamiento en carreteras o calles que registra 44 casos; 30 por agresión por un medio no específico; 49 agresión con objeto; 21 con objeto cortante en vivienda, 56 en carreteras por objeto no específico, 12 por sofocación en vivienda. Con cifras menores está un caso cuya causa de muerte fue agresión por gases y vapores en vivienda; uno por productos químicos en lugar no específico, uno por sumersión en vivienda.

35 mil 635 es el total de homicidios dolosos que registra el INEGI en el país según lo recabado en las actas de defunción y lo que registra el Ministerio Público, la tasa general es de 28 por cada 100 mil habitantes, muta superior a Morelos. Un arma de fuego es el objeto más recurrente para cometer el delito.







➡️ Recibe la mejor información semanal a través del Newsletter

Únete a nuestro canal de YouTube

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

Local

➡️ Checa los temas de la edición impresa ¡SEMANAL!