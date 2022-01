Cuauhtémoc Blanco será citado a declarar: fiscal

El Fiscal General de Morelos, Uriel Carmona Gándara, adelantó a El Sol de Cuernavaca que el gobernador Cuauhtémoc Blanco "inexorablemente" será citado a declarar para aclarar posibles vínculos con personajes de la delincuencia organizada, dentro de la carpeta de investigación que ya se ha abierto a petición de los diputados locales con relación a la fotografía publicada por El Sol de México en que el mandatario posa junto a líderes criminales.

En entrevista exclusiva, el Fiscal reconoció que las carpetas de investigación sobre la actividad de grupos delictivos en el estado, que incluyen homicidios, inhumaciones clandestinas, y otros delitos, “no necesariamente” pueden tomarse como casos aislados al que se sigue sobre el presunto vínculo de autoridades estatales con esos grupos. “Hay muchas carpetas y no necesariamente son casos aislados”, expuso.

El cuatro de enero pasado, El Sol de México publicó una fotografía en que aparecen Irving Solano Vera, alias El Profe, presunto jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación en el estado; Homero Figueroa Meza, alias La Tripa, líder del grupo criminal conocido como Comando Tlahuica; el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, y Raymundo Isidro Castro Santiago, alias El Ray. A partir de ello, un grupo de 11 diputados giró oficios a las fiscalías General de la República, General del Estado y Anticorrupción del Estado para pedir se investigara la imagen y los presuntos nexos que de ella derivarían entre funcionarios del gobierno estatal y grupos criminales.

Uriel Carmona explicó que la carpeta de investigación ya ha sido abierta y en ella “vamos a solicitar la declaración de las personas que pudieran conocer y aportar los datos en relación con el origen de esta fotografía”. Y recordó el reciente homicidio de Benjamín López Palacio, alcalde de Xoxocotla, y al día siguiente la aparición de “dos mantas en donde se menciona también el nombre del gobernador y de otros funcionarios de alto nivel del gobierno del estado, como supuestamente relacionados con el hecho del homicidio de manera directa, entonces tenemos la obligación de hacer la investigación del caso… de manera seria, objetiva, responsable, con toda seriedad”.

Y explicó que de esta forma también se atenderá el llamado del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, de hacer una investigación seria e imparcial sobre el tema. “Así es como trabajamos todos los asuntos en la Fiscalía del Estado”. Y advirtió que desde la Fiscalía no hay ninguna persecución; “ésa siempre ha sido de él en contra mía, yo simplemente soy un servidor público serio que hace su trabajo con autonomía e independientemente del plano político” por lo que garantizó “que esas carpetas se van a integrar independientemente de que haya una afectación de intereses políticos, de grupo, económicos, es una responsabilidad que tenemos que cumplir, y si resultara algún hecho con apariencia de delito más adelante que no fuera de nuestra competencia constitucional y legal, tendríamos que declinar esas investigaciones y entregarlas a la Fiscalía General de la República”, reconoció al recordar que la General del Estado sólo es competente para conocer y perseguir los delitos del fuero común.

Advirtió que la investigación sobre el gobernador “que quede claro que no es en contra del gobernador, porque a los servidores públicos implicados podría corresponderles incluso el papel de víctimas o testigos, en este momento no es posible aún saber qué calidad tendrán los servidores públicos en la carpeta” (pidió reiteradamente), llevará tiempo pues deben lograrse toda una serie de declaraciones de testigos, “ya estamos trabajando, pero lo hacemos de forma muy responsable, cuando tengamos los resultados preliminares que puedan ser compartidos a la sociedad así como a través de los medios de comunicación, lo haremos así”.

“¿Pero entonces citarán a declarar al gobernador?”, preguntamos al Fiscal que responde de inmediato que el desahogo de la investigación hará que el gobernador sea “inexorablemente” citado a aclarar, y reiteró “no en un tema político, sino como parte de una investigación criminal"; aunque advirtió que es muy probable que dicha comparecencia, por el sigilo de la investigación, sea realizada de forma reservada.

En un estado en que se ha detectado y denunciado la operación de grupos delictivos, en homicidios, campos de tortura y exterminio, fosas clandestinas, ¿es posible considerar aislados los hechos que se investigan en la carpeta que se relaciona con el gobernador de todo lo demás que ocurre en el estado? preguntamos . “Tenemos nosotros muchas carpetas de diferentes investigaciones, hemos hecho múltiples detenciones, hemos judicializado a muchas personas que han sido ya sentenciadas, entonces los casos no necesariamente están aislados, tenemos los dictámenes de balística cuando con una sola arma se cometen muchos homicidios; entonces hay muchos asuntos que están relacionados entre sí… debe tomarse en conjunto la operación de los grupos delincuenciales que hay en Morelos, desgraciadamente así es, pero lo estamos haciendo con toda responsabilidad. Incluso es mi deber comentarte que la Mesa de Seguridad está coadyuvando con el Ministerio Público, en que está Sedena, la Comisión de Seguridad Pública Estatal, la Guardia Nacional, son auxiliares del trabajo del Ministerio Público… Tuvimos una reunión anteayer donde hubo un compromiso institucional de apoyar en específico con el esclarecimiento del homicidio del presidente municipal de Xoxocotla y de todos los demás asuntos que atañen a las autoridades estatales”.

Uriel Carmona explicó que las denuncias del gobernador del estado en contra de políticos que aparecían en fotografías con Esther Yadira Huitrón Vázquez alias “La Jefa”, y que habrían derivado en otro escándalo para la clase política local, no fueron recibidas en la Fiscalía a su cargo. “Nosotros no tenemos una denuncia formal de este caso”, dijo, aunque adelantó que “por supuesto que tenemos registro y conocemos del hecho, aunque no es dable que te lo comente debido al sigilo de la investigación”.

El gobernador ha dicho en repetidas ocasiones que el Fiscal sabe quién mató al activista Samir Flores, ¿es cierto?, le preguntamos y Carmona Gándara lamenta el tratamiento que se ha dado desde el gobierno estatal a la carpeta de investigación. Hay una persona vinculada a proceso como presunto autor material del homicidio, recuerda y advierte, “no es lo que yo imagine o piense, sino lo que podamos probar”, remata, “la investigación continúa y al final vamos a dar con los autores intelectuales y los demás probables autores materiales, es algo que se está trabajando”.

Reconoce que si bien el escenario es complejo “no tenemos complicaciones en la investigación, a veces cuesta trabajo localizar a las personas, hay miedo, las víctimas no quieren declarar, pero no tenemos una complicación, en la Fiscalía sabemos lo que tenemos que hacer y lo estamos haciendo”.

El fiscal reconoce que la autonomía de la fiscalía le permite avanzar en las investigaciones aunque “incomoda los intereses políticos, económicos, de grupo, pero precisamente para eso es la autonomía, para poder hacer los trabajos de investigación y de presentación de los presuntos responsables”. “Hay quejas, hay incomodidades cuando el Ministerio Público pone el dedo en la llaga, hay reclamos, pero hasta ahora no ha habido ningún sustento en los señalamientos en contra de los fiscales en el estado”.





➡️ Recibe GRATIS la información relevante en tu correo a través de nuestro Newsletter