Meggie Salgado: Se debe cambiar la estrategia de seguridad

Meggie Salgado, presidenta de la asociación civil, “Mi Ciudad”, aseguró que existe preocupación e incertidumbre ante la situación de inseguridad en el estado de Morelos.

La empresaria participó en la 5° sesión Ordinaria del Consejo de Seguridad Pública, este 6 de octubre.

La empresaria dijo que se debe cambiar la estrategia de seguridad de manera urgente y no permitir que el atentado que sufrió la diputada Gabriela Marín la tarde del 5 de octubre, el cual acabó con su vida, quede impune.

"Ya vimos que no funciona, estoy convencida de que la solución no es contratar a más personal, porque sería absurdo. Cada sesión que tenemos es casi la misma dinámica, y el municipio siempre responde que no hay dinero, y así llevamos años".