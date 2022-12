Más víctimas de fraudes por suplantación bancaria

Rafael Rueda Moncalián, presidente del Consejo Ciudadano en Morelos alertó a la ciudadanía sobre el incremento de fraudes a cuentahabientes en estas fechas decembrinas.

Explicó que los delincuentes operan vía telefónica y por mensajería instantánea, quienes se hacen pasar por personal bancario, dan el nombre de la persona y les dicen que hablan por cuestiones relacionadas con su tarjeta.

Rueda Moncalián agregó que, han detectado casos en los que los supuestos representantes bancarios, le comunican al cuentahabiente que posee puntos y beneficios que ha acumulado durante todo el año, los cuales deben ser utilizados porque pronto caducarán, pero para que esto pase le piden información sensible y privada como: el Número de Identificación Personal (NIP) o el código CVV, este código es un grupo de 3 o 4 números situado en el reverso de la tarjeta de crédito o débito, con el cual hacen cargos a través de internet.

Advirtió que las personas no deben dar estos datos, ya que esta información ningún banco la solicita, mucho menos vía telefónica, es entonces que deben darse cuenta de que puede tratarse de un fraude.

Otro de los modos en los que operan los delincuentes, detalló el consejo ciudadano, es a través de presuntos avisos por cargos a la cuenta del usuario; los delincuentes también se hacen pasar por personal autorizado de alguna institución bancaria, y le llaman al cuentahabiente para informarle que en algún otro estado de la república se le está aplicando un cargo a su cuenta, y le hacen creer que están siendo víctimas de algún fraude, pero para que el cargo no se refleje en su cuenta y puedan frenar la compra, le piden al usuario nuevamente sus datos personales.

"A mí me pasó, incluso me amenazaron por no dar mi número de cuenta, te dicen de entrada que van a bloquear tu cuenta 18 meses por la averiguación", contó Rueda Moncalián.

Incluso dijo que para quienes no ceden en el primer intento, en algún punto de la llamada, acusan al cuentahabiente de robo de identidad y para comprobar que no es así, exigen su información: "en realidad se trata de un fraude y únicamente buscan 'espantar a la gente'", explicó Rueda Moncalián.

Zenón Brito, víctima de fraude bancario

El pasado 19 de septiembre el señor Zenón Brito denunció que fue víctima de un fraude bancario, en el que le robaron de su cuenta más de 600 mil pesos.

Fue a través de una llamada en donde presuntos delincuentes se hicieron pasar por personal del banco, logrando obtener información sobre su cuenta bancaria, luego de unas horas Zenón Brito se percató que solo le habían dejado 500 pesos en su cuenta de ahorros de toda su vida y que usaría para su retiro.







