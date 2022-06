Más mujeres sufren violencia familiar en Cuernavaca

Diariamente 12 mujeres buscan apoyo del Instituto de la Mujer de Cuernavaca (IMC) para recibir algún tipo de asesoría respecto a las diferentes violencias que existen, informó la titular del instituto, Elizabeth Castillo Castillo.

Señaló que se ha registrado un incremento en la demanda de servicio, sin embargo, dijo, ello no se traduce en que los delitos han aumentado; “probablemente es que ya se sienten en confianza o ya tienen conocimiento de estos espacios para apoyar a mujeres”, añadió la titular, y es que al inicio del trienio eran apenas una o dos mujeres las que acudían al IMC a recibir ayuda.

De acuerdo con Castillo Castillo, las mujeres acuden a solicitar ayuda al sentirse vulneradas y es que, dijo, la violencia intrafamiliar es el caso que más se repite. Mencionó que los fines de semana es cuando más casos se presentan, pues es cuando más tiempo pasan en casa o conviven con sus parejas; “se supone que el hogar debería de ser un lugar seguro, sin embargo, a veces no es así”, lamentó.

Los casos que más atiende el instituto son: violencia familiar, hostigamiento y acoso en la vía pública o centros de recreación, así como en el transporte público.

Lorena Castillo exhortó a las mujeres a denunciar estos actos, pues mencionó que el 65 por ciento de mujeres que sufren esta clase de agresiones no denuncian, ya sea porque piensan que no les van a creer o porque creen que no es tan grave la situación; hizo también un llamado a las autoridades para que atiendan problemas de la vía pública, como luminarias y aceras, ya que el mal estado de las mismas puede vulnerar la integridad de las mujeres.





➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

➡️ Recibe la información relevante en tu correo a través del Newsletter

Local

➡️ Checa los temas de la edición impresa ¡SEMANAL!