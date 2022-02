Más de una decena de policías se han sumado al crimen: CES

Desde asaltantes hasta narcomenudistas, 14 policías municipales y estatales en activo se han enrolado al crimen organizado durante los últimos años, pues el Comisionado Estatal de Seguridad (CES), José Antonio Ortiz Guarneros, aseguró que seis a su cargo pertenecían a una banda de roba gasolineras y ocho municipales, fueron capturados cometiendo diferentes delitos, el último fue aprehendido esta semana en posesión de drogas en la zona sur.

Y es que en Morelos no todos los elementos cumplen con el Certificado Único Policial (CUP), ya que actualmente se han acreditado el 82 por ciento de toda la fuerza preventiva en la Entidad y el retraso es casi de un año, pues la Federación fijó como límite el mes de marzo de 2021, pero por pandemia, la CES solicitó una prórroga.

“Por la cuestión del Covid-19, porque no podíamos saturar la academia y también porque teníamos que convencer a los presidentes municipales para que los mandaran. De dos en dos tienen que irlos capacitando porque si no, no podemos dar certeza de que son gente confiable”, dijo el vicealmirante, quien admitió que los salarios aún no han mejorado para los policías.

Actualmente todos los elementos ganan 10 mil 010 pesos como mínimo pero no como un incremento fijo, si no solamente como una compensación que creo esta administración estatal así que cuando se jubilan, se retiran con lo que aparece en su nómina que por ejemplo, en Miacatlán es de poco más de cuatro mil pesos, explicó el Comisionado quien destacó que la Federación pretende elevarlo hasta 13 mil 200 pesos este año, pero no detalló su directo a la nómina o también como una bonificación.

Municipios abandonaron la formación

Durante los últimos tres años, solo los municipios de Ocuituco y Emiliano Zapata enviaron personal a la Academia de Policía para formar nuevos elementos quienes recientemente se graduaron, pero el resto de los 36, no trató de reclutar a ninguno así que su fuerza preventiva sigue en los mismos números.

Por el contrario, de forma irregular contrataron a uno o dos elementos sin que fuera. Capacitados por la autoridad estatal, lo que va en contra de la normatividad, sin embargo, para evitar ser sancionados conforme lo establece la ley, les pagaron como “eventuales”, dijo el comisionado, quien convocó a los alcaldes a enviar más efectivos a la Academia.

“El exhorto es para todos los presidentes municipales. Zapata metió 17 elementos y ya los tiene con ellos y la promesa es que a los que metan se reclutan porque la Academia les paga una beca mientras están estudiando y el exhorto también es que los presidentes municipales no les den contrato de dos o tres meses qué se empieza formar el servicio profesional de carrera del policía”, dijo entrevista

Algunos de los municipios más alejados de la zona metropolitana cuentan con menos de 20 policías y no certificarlos también puede repercutir en que no sean susceptibles de la asignación de recursos federales.









➡️ Recibe GRATIS la información relevante en tu correo a través de nuestro Newsletter