Morelos, alineado en la estrategia de seguridad nacional

Al tiempo de señalar que no se permitirán aviadores en ninguna de las áreas de gobierno, la titular del Poder Ejecutivo, Margarita González Saravia, manifestó que pondrán especial atención en la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSCP).

En entrevista, González Saravia manifestó que continúan con los procesos de entrega-recepción, así como los nombramientos en diferentes organismos y dependencias para realizar una revisión minuciosa de cada una de las áreas.

Seguridad Seguridad privada ofrece colaborar con autoridades para pacificar Morelos

González Saravia señaló que, luego de que Omar García Harfuch, encargado de la seguridad del país, mencionara que trabajarán de manera coordinada con la federación para atender este tema, ellos están alineados a esa estrategia.

➡️ Noticias útiles en el canal de WhatsApp de El Sol de Cuernavaca ¡Entérate!

“Nosotros estamos muy relacionados con el secretario Omar García Harfuch, nuestro secretario está completamente alineado a la estrategia de seguridad nacional, estamos trabajando todos los protocolos necesarios y, por supuesto, vamos a tener un trabajo coordinado con Sedena y la Guardia Nacional”.

LEE: No hay pruebas que vinculen a Rocha Moya con el crimen organizado, dice Sheinbaum





Reiteró que seguirán con los trabajos en los penales de Morelos para evitar que los internos y sus familiares sufran abusos.

“Después de los acontecimientos del fin de semana, traemos un trabajo serio para combatir la situación al interior del penal, donde poco a poco vamos a ir generando condiciones para los familiares y los internos, para que tengan una estancia más humana”, agregó.

Sedagro y la desaparición de Omar Taboada

Hasta el momento, reiteró que uno de los temas más graves al inicio de su administración es que no se ha presentado el extitular de Sedagro, Omar Taboada Nasser, para entregar la dependencia a la nueva titular.

Finanzas ¡Desapareció! Omar Taboada tiene 15 días para entregar Sedagro

“Ese es un tema delicado, el de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sedagro). No se ha podido hacer la entrega-recepción porque el secretario no se ha presentado, y estamos poniendo los documentos legales sobre la mesa para que nuestra secretaría no tenga ningún problema al respecto”.

Finalmente, señaló que prácticamente todos los funcionarios tienen su nombramiento y revisan el estado de las dependencias.

(Los funcionarios) están checando todo lo que tiene que ver con los contratos de servicio, el personal que queda, que no haya aviadores, porque a veces se dan esas circunstancias, las cuentas bancarias, todo se está revisando paulatinamente... No se van a permitir aviadores.