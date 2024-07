Margarita González descarta al equipo de Ortiz Guarneros en Seguridad

La gobernadora electa, Margarita González Saravia rechazó que alguien del equipo actual de José Antonio Ortiz Guarneros, titular de la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES), quede al frente de este rubro durante su administración 2024 -2030.

González Saravia sostuvo que ya tiene su propuesta para encabezar la Secretaría de Seguridad, con la cual pretenden sustituir el modelo de la CES.

“Al frente no, al frente nosotros tenemos ya una propuesta para la Secretaría de Seguridad Pública, no quiere decir que no tomemos en cuenta a perfiles valiosos que existan en cada una de las secretarías (actuales), pero nosotros no tenemos que hacer cargo de nuestra dirección”, dijo.

Hasta el momento no ha revelado si se trata de un hombre o una mujer pero dijo que será presentado con el resto del gabinete en el mes de agosto. Anteriormente la gobernadora electa mencionó que el próximo encargado de la seguridad en el país, Omar García Harfush dará el visto bueno al titular de dicha Secretaría.

Por su parte, Ortiz Guarneros declaró que ya tiene “su gallo” para proponerle a Margarita, “Yo tengo mi gallo, ya lo platicaré con la gobernadora electa... Sí, es colaborador mío y por supuesto creo que podría haber continuidad con él”, indicó.

El titular de la CES insinuó su apoyo a un posible sucesor: “Pues yo tengo mi gallo, pero ya lo platicaré con la gobernadora electa,” sonriendo al preguntarle si sería el Capitán Mario Isaac Vargas Santomé, el posible candidato



González Saravia pondrá fin a los gastos excesivos

Por otro lado, González Saravia manifestó que dentro de su estrategia de seguridad plantean acabar con los gastos excesivos que se tiene en la corporación estatal, y subir el salario de los policías para poder reclutar más.

“Dentro de nuestra estrategia de seguridad está menos gasto en términos de algunas cuestiones que estamos viendo que se gasta mucho, para poderle dar mejores salarios a los policías, por ellos son nuestra prioridad, que estén bien pagados, que haya más policías”, indicó.

Además, reiteró que buscarán que sea la propia Secretaría de Seguridad quien haga los exámenes de control confianza a los aspirantes a policías, y no como lo hace ahora la Fiscalía General del Estado (FGE).