Los cohetes no son juguetes, alerta la Fundación Michou y Mau

“Cuidado con los cohetes, te pueden dañar, no son juguetes, te debes cuidar”, es una de las melodías de la campaña “No T Q-Mes” de la Fundación Michou y Mau para niños quemados, que busca mostrar a los niños y niñas lo peligroso que resulta el uso de pirotecnia, sobre todo si se hace sin la supervisión de un adulto responsables, pues las consecuencias pueden ser irreversibles.

La fundación exhortó a la población a supervisar que los menores no guarden cohetes en los bolsillos de la ropa, que no los enciendan con cerillos, que no jueguen con pólvora, esto evitarán ponerlos en riesgo de alguna explosión en una de las extremidades, o de incendiarse.

Señala que este tipo de accidentes no son la única causa de tener menores con quemaduras graves, también lo son las quemaduras con agua caliente por jugar cerca de ollas hirviendo, explosiones de boiler que usan para calentar agua, entre otras.

Recomendaciones para evitar accidentes

“Cuidado con los cuidados, mantente lejos de cables de luz, templa el agua caliente antes de bañarte, aléjate del lugar donde cocinan, nunca tomes cerillos, velas, encendedores y veladoras; en caso de incendios no te escondas para que los bomberos puedan encontrarte, y gatea como bebé debajo del humo”, recomiendan.

En caso de que la ropa se incendie, la fundación recomienda:

1. Detenerse; 2. Tírate al suelo y cubre la cara; y 3. Rueda hasta apagarte.

En caso de alguna emergencia llamar al número 800 080 8182 o al 55 56653350, extensión uno para urgencias.

“En 23 años de constituida, la Fundación Michou y Mau IAP ha logrado el traslado de más de dos mil pacientes a unidades médicas especializadas en el tratamiento de quemaduras”.

La fundación cuenta con hospitales de tercer nivel en Veracruz, Nuevo León, Estado de México, Chihuahua, Tamaulipas, y Ciudad de México. Así como Clínicas de Secuelas en varios puntos del país.