Laboralistas ven desinterés de Ariadna Barrera en temas de trabajo

“A la Comisión de Trabajo del Congreso de Morelos, que preside la diputada de Morena, Ariadna Barrera Vázquez, le importa un comino la justicia laboral, la hemos buscado una y otra vez; nos dieron fechas y nos dejaron plantados”, este fue el reclamo que hizo el abogado laboralista, Juan Juárez Rivas a la congresista, a quien le pidieron ayuda para mejorar la operatividad del Centro Estatal de Conciliación (CEC).

El litigante expliqué que actualmente, el CEC, opera solo al cinco por ciento, es un espacio no digno para los ciudadanos y que frecuentemente se cometen arbitrariedades, debido a que en ciertos casos los operadores, que a su consideración no están debidamente capacitados, restringen el acceso a los representantes legales lo que significa una violación a los derechos de los trabajadores y una ventaja para los patrones que liquidan a sus empleados con cantidades menores a las que, por ley, les corresponden.

“Esto es una irresponsabilidad y me refiero específicamente a la diputada Ariadna Barrera que es la presidenta de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social; no le importa nada las cuestiones laborales, lo que les importa es el negocio que puedan hacer a cambio de aprobar algunas leyes o cualquier cosa. Sólo les importa el poder, pero lo que sucede en materia de justicia laboral simplemente no les interesa”, dijo en un tono molesto el abogado.

Aseguro que este jueves un grupo de litigantes acudió por la tarde al congreso del Estado para exigir una reunión con el presidente de la mesa directiva pero no tener una respuesta que cerrar los accesos para presionar a los legisladores a fin de qué le hicieran su derecho a audiencia y solamente así lograron tener un acercamiento con los diputados.

“No muestran un interés para que todo este tema se resuelva; nos dijeron que hay que hacer un escrito para hacer una petición formal, pero todo eso es burocracia Y entonces la experiencia que tenemos los abogados nos dice que el tema no les interesa absolutamente nada. Sólo les importa cuánto se van a ganar y no es posible que un Congreso esté gastando un presupuesto de 500 millones de pesos para 20 diputados que no hacen nada en temas como este”, siguió recriminando.

Y es que para Juan, los trabajadores son una parte esencial de la vida de un Estado como Morelos y se debe dar garantías a los empleados, así que aseveró que se buscará un acercamiento con el Poder Ejecutivo, aunque en el pasado, el litigante afirmó que el Gobierno del Estado, les cerró las puertas, pues la Secretaría de Economía y Trabajo (SEyT) tampoco los han atendido.