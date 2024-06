La Ley Olimpia en Morelos: ¿Cómo denunciar la violencia digital?

¿Sabías que la violencia digital ya puede ser denunciada ante el Ministerio Público, incluido el estado de Morelos, y sancionarse gracias a la Ley Olimpia? Actualmente existen 2 mil 143 denuncias a lo largo y ancho de la República. Así lo dio a conocer Jenifer Lázaro Chávez, integrante del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública Morelos.

Antecedentes de la Ley Olimpia

Esta ley fue aprobada en el año 2020 en el estado de Morelos para prevenir, castigar y erradicar los actos en los que las mujeres, pero también los hombres, sufran violencia digital, por ejemplo, a consecuencia de que sus fotos íntimas sean filtradas en internet.

De otra manera, también se define como “un conjunto de reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal Federal, que buscan reconocer la violencia digital y sancionar los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales, también conocida como ciberviolencia”.

Lázaro Chávez informó que poco más del 83 por ciento de estas denuncias continúan en investigación, mientras que al menos cuatro ya han emitido sentencias condenatorias.

Una ley que protege a ambos géneros

¿Funciona solo para mujeres? Jenifer manifestó que no es así, puesto que una de estas sentencias fue a favor de un hombre.

Muchas veces pensamos que esta Ley únicamente beneficia a las señoritas y esto no es así, es para todos.

Las sanciones van desde los tres a los seis años de prisión, así como una multa de 500 hasta las 1000 Unidades de Medida de Actualización (UMAs).

La Ley Olimpia está vigente en 28 de 32 entidades federativas y de las más de 2 mil denuncias que existen actualmente, se concentran en 18 estados.

¿Hay denuncias en Morelos?

En Morelos, esta ley fue aprobada en el año 2020. Sin embargo, Jenifer manifestó que hasta el momento en el estado no se han presentado denuncias, pero esto puede ser por desconocimiento de la ciudadanía o porque existe un tipo de vergüenza en la víctima.

Estamos también instando a que exista esta parte de la denuncia puesto que existe una cifra negra por desconocimiento o porque no hay los medios para interponerla

Lázaro Chávez explicó que para las personas que sufran de estos hechos y que busquen denunciar, deben presentar todas las evidencias como pruebas para que el Ministerio Público inicie la investigación:

Fotografías,

Enlaces,

Capturas de pantalla,

Finalmente, dijo que todas las personas cuentan con el derecho de realizar el llamado “sexting”, que es enviar fotografías íntimas a la pareja sentimental y para ello recomienda tomarlas sin que se vea el rostro o algún rasgo físico que identifique a la persona, para evitar ser víctimas de esta situación, que incluso puede llevar a que intenten extorsionarlos con revelar el contenido gráfico.

“Es normal este tipo de prácticas, incluso para incentivar la relación, pero es importante que no salgan características particulares de nosotros, que no salga nuestro rostro y muy importante que no salgan niños en la foto, porque han pasado casos”, puntualizó.