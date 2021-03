La inseguridad continúa afectando al sector transportista

Hilario Pérez González, presidente del Consejo del Transporte de Cuautla y zona oriente, informó que taxis y combis siguen siendo los más afectados por la inseguridad que se vive en la entidad.

Reconoció que no existen cifras oficiales y reales en el transporte, pues muchos de los delitos no se denuncian de manera oficial, ya sea por miedo, amenazas o porque se accede a pagar las multas, gran parte de los delitos no se denuncian oficialmente.

“Todos sabemos cómo vive Cuautla pero no es una situación de un lugar es una situación de todo el transporte en general, necesitamos apoyo de seguridad tanto para el transportista como para la ciudadanía”.

Sin embargo, dejó en claro que los delincuentes tienen ya bien identificadas las rutas, horarios y formas de trabajar de los transportistas, lo que complica que cualquier tipo de operativo pueda tener un éxito esperado.