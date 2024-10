Cuestionan efectividad de la Fiscalía de Morelos pese a presupuesto millonario

La Fiscalía General del Estado (FGE) es el organismo número once a nivel nacional en cuanto al presupuesto con el que cuenta, al tener por segundo año consecutivo más de mil millones de pesos para poder ejercer.

Lo anterior fue dado a conocer dentro de un estudio que realiza el centro de investigación Morelos Rinde Cuentas, basado en una revisión de los presupuestos de egresos de cada uno de los estados.

La Fiscalía de Justicia que mayor recurso destina por cada habitante es la de la Ciudad de México, con 895 pesos, seguida de Chihuahua, con 864 pesos, y Quintana Roo, con 762 pesos.

Morelos ocupa la plaza número 11, por encima de entidades como Baja California Sur, Zacatecas, San Luis Potosí o Tabasco, al ejercer Morelos con 527 pesos.

Por segundo año consecutivo, la Fiscalía morelense ejercerá un presupuesto de más de mil millones de pesos, presupuesto que ha venido incrementando desde el año 2021, cuando se le aprobaron 848 millones de pesos. En 2022 tuvo 906 millones y en 2023, 1 mil 082 millones.

¿Cuál es la efectividad de la fiscalía en Morelos?

Ahora bien, los resultados en materia de procuración de justicia han sido bastante cuestionados en Morelos.

De acuerdo con el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal y Federal (CNPJE-F) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), durante el año 2023 en la Fiscalía morelense se abrieron 49 mil 575 averiguaciones, de las cuales solo se cerraron 1 mil 698 y están pendientes 18 mil 570.

Para el presidente del Foro Morelense de Abogados, Pedro Martínez Bello, el presupuesto que ha recibido la institución no refleja los resultados que otorga.

“Tenemos un fiscal manipulando un presupuesto enorme de más de mil millones de pesos al año, que, si haces un análisis, cuando estaban de fiscal José Luis Urióstegui, Hugo Bello Ocampo, Guillermo Adolfo Tenorio Ávila, tenían un presupuesto de 300 millones de pesos; hoy este fiscal tiene un presupuesto tres veces mayor y no se ve el avance”, indicó.

También señaló que existen carencias en diferentes áreas del organismo encargado de procurar justicia.

“Hoy, si tú vas a los Semefos, los peritos no tienen ni reactivos para desempeñar su trabajo. Si vas a las diferentes coordinaciones de la Agencia de Investigación Criminal, luego no tienen gasolina para trasladarse de un punto a otro. Si vas a cualquier agencia del Ministerio Público, a veces no tienen hojas para imprimir.”

Agregó: “Por eso, la crítica (a la Fiscalía General del Estado) no es a la base trabajadora, que además nosotros exigimos que se contrate más personal, mayor número de Ministerios Públicos para sacar adelante el trabajo. La crítica ha sido hacia los titulares de los organismos, en este caso de la Fiscalía.”