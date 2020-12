La CES se deslinda de la toma de las casetas

La Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES), afirmó que la toma reiterada de casetas es un asunto del ámbito federal y la autoridad estatal sólo puede intervenir a solicitud de parte, por lo tanto, la insistencia de estos grupos en aparecer, corresponde a la Fiscalía que continúa investigando las detenciones y consignaciones que se hicieron el 20 de octubre.

Por cuanto al tema, fue el propio vocero de la CES, Francisco Morales quien manifestó que respecto a la participación de la dependencia en eventos de ese tipo, y no obstante que ocurrieron al menos 113 tomas, la dependencia no actúo, porque no es su ámbito de competencia, “hay que recordar que las casetas son de competencia federal”.

Comentó que en realidad de acuerdo con la ley, cualquier evento que involucre a las casetas deberá ser estrictamente un asunto donde debe intervenir la autoridad federal, y por cuanto corresponde a la estatal, sólo puede intervenir si existe una solicitud de ayuda, como ocurrió en el mes de octubre, en donde uno de los afectados que sufrió un secuestro exprés denunció el caso, por consiguiente, la autoridad federal habría solicitado aplicar los protocolos del caso y se actuó en contra de los presuntos responsables ya que el suceso ocurrió en el municipio de Puente de Ixtla: incluso, recordó, ahí “se liberaron tres personas secuestradas, se detuvo a 78 presuntos secuestradores quienes además mantenían tomada la caseta de cobro, resultado de las investigaciones por el grupo fusión de la Unidad Especializada Contra el Secuestro y Extorsión (UECS)".

Pero a partir de ese caso, quien asume la investigación del secuestro exprés es la Fiscalía, y es el Ejército quien tiene bajo su resguardo la seguridad de las carreteras y aeropuertos del país junto con otras labores de la Guardia Nacional. Esto quedó establecido a partir del 1 de noviembre, e incluso, la Secretaría de la Defensa Nacional ha creado la Dirección General de Carreteras e Instalaciones, así como la Dirección General de Transporte Aéreo que contará con 84 mil 450 elementos. Cabe recordar que en aquel momento se informó que estas personas que toman casetas son mujeres, hombres y jóvenes originarios de Ometepec y Chilpancingo, Guerrero.

Al solicitar la opinión de Antonio Ortiz Guarneros sobre la investigación en contra del fiscal Uriel Carmona, Francisco Morales habría dicho que el comisionado ha dejado en claro que no va a responder sobre el tema, y es en todo caso, el secretario de Gobierno como responsable de la mesa de seguridad quien debería dar una opinión, y si tiene o no un impacto en el esquema de seguridad que se ha aplicado en la entidad, por lo demás, el trabajo que se tiene con la Fiscalía y las otras autoridades en materia de seguridad sigue sin cambio alguno.