[Especial] La burocracia entorpece la búsqueda de desaparecidos

Del año 1988 a la fecha había 3 mil 550 personas en situación de desaparición forzada. Hoy faltan por localizar o saber de su destino mil 500.

Actualmente hay 4 personas no localizadas por desaparición forzada, aunque el mayor problema es con aquellas cuyo destino no se sabe o no se ubican, pero en la nueva modalidad por conflicto entre particulares.

En los últimos años la ausencia física de personas en Morelos ha ido en aumento a diferencia de la llamada guerra sucia. No se sabe qué pasó con ellas, sumado a la indiferencia gubernamental, la omisión oficial, el desconocimiento y la falta de recursos de las familias para llevar a cabo la búsqueda.

En este contexto, Wendy Guadalupe Ruiz Ramírez, comisionada para la Búsqueda de Personas Desaparecidas en Morelos, recordó que en los registros históricos hay 3 mil 550 personas desaparecidas. El más antiguo es de 1988.

De los 3550, 2 mil 13 ya fueron localizadas y mil 500 están pendientes. En el caso de Morelos –ya con la comisión en funciones- se tiene registro de solo cuatro desapariciones forzadas, una de ellas data de la guerra sucia, y las otras tipificadas como forzadas son de 2019 y 2020.

Consideró que el camino de búsqueda de las personas desaparecidas no debe se tortuoso para las familias, pero si es así, afortunadamente ya existe una ley que obliga a las autoridades de todos los niveles a iniciar un reporte de búsqueda, incluso desde el municipio, y remitir la información a la Comisión o a la Fiscalía y comenzar el seguimiento con el fin de iniciar las acciones de búsqueda de manera inmediata.

No es necesario esperar 72 horas como se cree, dijo, o según como se hacía anteriormente, pues hoy muchos de los casos incluso son conocidos por redes sociales.

Asimismo, cuando se conoce de un caso se busca contactar a las personas afectadas con el fin de iniciar su reporte y dar asesoría.

De acuerdo con la comisionada para la búsqueda de personas, no es necesario esperar 72 horas para dar a conocer el caso / Archivo | El Sol de Cuernavaca

“Nosotros identificamos si se trata de un delito y se canaliza a la fiscalía correspondiente, pero también en el caso de menores de edad hay una obligación para presumir que este ha sido víctima de un delito e iniciar de inmediato las acciones de búsqueda", explicó.

Aceptó que al inicio de los trabajos el primer obstáculo era la propia fiscalía, por la información que manejan y clasifican como reservada, no compartían la información de las probables víctimas, pero “en el transcurso de estas acciones ha comenzado una apertura, y coadyuvan no solo con la Fiscalía Especializada de Desaparición sino con otras en sus diversas áreas para la búsqueda de personas”.

Dijo que gradualmente con el trabajo que ha estado realizando la comisión se ha ido ganando la confianza de la gente, y a veces por los medios de comunicación también se conocen de casos y de inmediato se trabaja sobre ellos.

“Lo que considero es que había una falta de coordinación entre los niveles de gobierno, como el estatal y el municipal, pero ahora hemos estado acudiendo a los municipios, que nosotros tenemos ubicados con el mayor número de desaparecidos (Cuautla, Yecapixtla, Yautepec), hemos acudido a dar pláticas y hacer del conocimiento de la ley general que nos obliga a todas las instituciones para que cuenten con personal capacitado en el caso de un reporte de desaparición como autoridades primeras y transmisoras”.

Sostuvo que en estos últimos años la desaparición de morelenses ha ido en aumento, pues mientras en el 2020 hubo 230 expedientes de personas ausentes, para este 2021 ya son 240 expedientes y aún no concluye el año, aunque un factor importante es que la gente no sabía de la creación de la comisión y muchas personas no denunciaban porque temían ser doblemente victimizadas, o les pedían esperar hasta 72 horas del hecho, algo que es mentira, sobre todo tratándose de menores de edad.

Urgió a cuidar el tema en los menores, sobre todo si tienen contacto con redes sociales, porque muchas de estas desapariciones cometidas por particulares abundan.