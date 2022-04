La AIC descubre tres cuerpos en una casa de seguridad en Cuernavaca

El fiscal general del estado, Uriel Carmona Las autoridades esperan que se pueda llevar a cabo la identificación de los cuerpos mediante estudios de genética que aún no concluyen, informó que fueron tres los cuerpos exhumados en una fosa clandestina que personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) descubrió en una “casa de seguridad” de la colonia Primero de mayo, en Cuernavaca.

“Se me reportaron tres cuerpos completos y extremidades, es algo que no concluye”, dijo brevemente el funcionario. La casa ubicada en la calle Antonio Riva Palacio continúa a resguardo de las autoridades, aunque no se dijo si las diligencias en el sitio concluyeron.

Como se recordara, fue el pasado 29 de marzo cuando personal de la AIC llegó alrededor de las 6:00 horas junto con personal de la Guardia Nacional (GN) para llevar a cabo la diligencia. Posteriormente fueron detenidas dos mujeres por resistencia a particulares y un hombre que tenía una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio.

Tras esas capturas, los trabajos siguieron en el lugar de los hechos y con ayuda de perros adiestrados se pudo localizar la fosa donde el primer día de cateo se descubrió el cuerpo de una persona. Pero antes de que concluyeran las investigaciones en esa ocasión, sujetos armados a bordo de una moto dispararon contra los elementos.

Entonces, un guardia nacional recibió un rozón de bala en el rostro, por lo que se desplegó un operativo por la zona pero no se pudieron encontrar a los responsables y en la zona quedó una tensa calma. Para el segundo día descubrieron otro cuerpo y por la tarde un tercero que fue exhumado.

Las autoridades no informaron a qué organización criminal podría estar relacionada esta investigación, pero se espera que puedan llevar a cabo la identificación de los cuerpos mediante estudios de genética que aún no concluyen.