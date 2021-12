Justicia en Morelos, para menos del 1%

A pesar de los 3 mil millones de pesos invertidos en seguridad pública estatal, en los últimos tres años la efectividad es apenas del uno por ciento en prevención, procuración y administración de justicia en Morelos.

Así lo considera Christian Montero Montero, representante estatal del Observatorio Ciudadano del Sistema Penitenciario, quien agregó que en realidad los municipios reciben subsidios del gobierno federal y pueden enfrentar la responsabilidad de forma gradual.

“La policía municipal, en su deber ser, debe equipararse con el número de habitantes; por ejemplo, Cuernavaca tiene cerca de 380 mil habitantes y debería tener cuando menos 4 mil efectivos. Y estos policías deberían ganar entre 12 a 18 mil pesos cada uno. Pero esa no es la realidad porque solo hay 300 policías por turno”.

Esto da como resultado, sostuvo, una ciudad indefensa, carcomida y que no puede garantizar la seguridad ciudadana, con una grave crisis en materia de seguridad pública que se palpa y respira todos los días para las familias en la entidad.

No obstante, puntualizó que para mala suerte de los morelenses este ejemplo de Cuernavaca no sólo compete a la ciudad, sino que es un reflejo de toda la entidad.

“Ahora que saldrá (el edil electo de Cuernavaca) José Luis Urióstegui del Mando Coordinado, no tiene comunicación ni armas porque la licencia colectiva es del estado, quien le autoriza a los municipios portarlas. Es decir, no hay video vigilancia, no hay nada; enfrenta una situación paupérrima y están atrasados en todos los rubros y sometidos a la voluntad del estado”.

La organización a la que representa Montero Montero ha sido crítica con las políticas de seguridad del gobierno encabezado por Cuauhtémoc Blanco.

Indicó que el área de seguridad se ha visto como una mina de oro para los funcionarios estatales, porque de 33 municipios hasta hace poco, tiene bajo resguardo las Secretarías de Seguridad Ciudadana.

“Llevamos más de 3 mil millones de pesos invertidos en seguridad bajo el esquema de Mando Coordinado con solamente el uno por ciento de efectividad en procuración”, externó.

Esto refleja que no es una falta de recursos lo que impide a los municipios hacerse cargo de sus policías, señaló e indicó, además, que todas las puestas a disposición que hacen las Secretarías de Seguridad Pública municipal y que llegan a la Fiscalía General del Estado, con el costo de los tribunales, los reclusorios, solo es para tener en Morelos una eficacia del uno por ciento y "es en verdad de risa".

En gasto etiquetado en seguridad pública sólo se incluyen equipo de defensa, herramientas, entre otros / Froylán Trujillo | El Sol de Cuernavaca

Explicó que en procuración, administración e impartición de justicia, Morelos cuenta con apenas el dos por ciento que se etiqueta como detención legal conforme al debido proceso. Mientras que en muchas entidades las escuelas y los reclusorios "son el reflejo de lo que tienes como sociedad, en el caso del estado en los reclusorios de Morelos el 80 por ciento de los detenidos llega allí por cometer delitos de alto impacto". Y agregó:

“Es un terrible escenario lo que se vive en Morelos. Si lo ves de una manera es enorme el daño patrimonial del estado, cuánta gente coludida hay en este esquema, es una pesadilla el esquema de la seguridad y de la procuración”.

Por eso señaló que no es caro para un Ayuntamiento asumir el mando de la policía porque la misma Federación se preocupó por homologar los salarios y hay una partida presupuestal donde los municipios deben cumplir con los requisitos.

“Por la suposición de la normatividad como opera hoy y en la conducta delincuencial que registra, Cuernavaca tiene derecho a recibir 90 millones de pesos anuales, pero no lo está recibiendo porque las autoridades municipales no están acatando los requisitos que marca la Federación, son 90 millones de pesos que se pierden por la incapacidad, la ignorancia y la ineficacia de las autoridades municipales”.

Y es que desafortunadamente Morelos tiene un primer lugar en feminicidios, más de la mitad de su territorio con la Alerta de Violencia de Género y el cuarto lugar en homicidios dolosos, puntero en extorsiones y secuestros.

Finalmente, dijo, no se ha avanzado en este tema porque a otros poderes, como el Legislativo, les ha faltado asumir un papel protagónico, ya que no han alcanzado la mayoría para avalar la figura de revocación de mandato y mientras no atiendan esa responsabilidad difícilmente se podrá avanzar.

Por otro lado, un reporte de la organización Morelos Rinde Cuentas señaló que el desglose del dinero en materia de seguridad, como es el caso de Cuernavaca, refiere un gasto de 2millones 713 mil pesos.

De acuerdo a este reporte, que se puede consultar en gasto etiquetado en seguridad pública, solo se incluyen gastos como equipo de defensa en seguridad, herramientas y máquinas, equipo de cómputo, equipos de transporte, de comunicación, de defensa y sistemas de aire acondicionado.

Aunque la seguridad pública está bajo la tutela del gobierno estatal, en realidad cuánto cuesta el sostener una policía por parte de los municipios?. En los últimos dos sexenios se prometió que el tema sería de bonanza, pero la realidad es distinta.