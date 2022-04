Joven argentina denuncia que sufre violencia vicaria en Morelos

La argentina, Irene Alejandra Pérez, aseguró ser víctima de violencia vicaria desde el 11 de abril del 2021, cuando su ex pareja se llevó de vacaciones a su hijo de 10 años de edad y ya no se lo devolvió. Posteriormente un juez familiar en el municipio de Jiutepec le concedió la tutela del menor a la ex pareja de la migrante sudamericana.

“Mi hijo fue sustraído de Temixco, yo vivía ahí con mi hijo. Su padre se lo llevó por las vacaciones y nunca más me lo devolvió. Yo tenía mi caso en Xochitepec y el pase de mi hijo se fue a los juzgados de Jiutepec y sin saber el juez de todo el caso de Xochitepec, le dio la custodia a él y yo quedó en estado de indefensión”, detalló.

Explicó que actualmente radica en el municipio de Malinalco, en el Estado de México desde donde está tratando de recuperar a su pequeño, pues la familia de su ex pareja la habría “echado” a la calle luego de separarse de él.

“Basta de impunidad, quiero que el juez me explique por qué le entregó la tutela de mi hijo a él si existen todas las pruebas de que la violencia la ejerce el padre. Por qué me abandonaron en indefensión y me quedé sin nada”, mencionó con lágrimas en los ojos.

Este es el segundo caso de una mujer extranjera que se denuncia públicamente en Morelos, luego de que la canadiense Sionade Colby Kilcommons, denunciara que atraviesa por la misma situación en el municipio de Miacatlán desde el 8 de enero pasado cuando su ex esposo Gerardo, sustrajo a su hijo de 2 años.

A pesar de que en este caso un juez familiar ya le regresó la tutela a ella, hasta ahora él sigue prófugo y el menor no ha sido encontrado, como sucede con el asunto de Meztli Granados, quien incluso hizo una campaña de manifestaciones para exigir la presentación con bien de su pequeña Nikté.

“Nikté no solo representa su Secuestro sino el Secuestro de todos los niños que son secuestradores por sus padres acá en México y que la justicia no hace nada, son solo dos mil niños que a diario secuestran en la Ciudad de México sus padres y nosotras las migrantes somos las invisibles, basta de impunidad”, exigió.

En este sentido considero que el tema es un asunto de emergencia nacional que tiene que ser vi civilizado y atendido de manera adecuada en favor del interés superior de la niñez.