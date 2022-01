Jojutla emprende campaña por el respeto y defensa de las niñas y niños

Emprende el gobierno municipal de Jojutla la campaña “los Niños no se tocan, no se golpean, no se matan” en repudio del asesinato del niño Ricardo Martínez vecinos del municipio de Tlaquiltenango, donde familiares emprendieron esta campaña con un moño verde “los niños no se tocan, queremos justicia”.

La mañana de ayer personal del área de sindicatura, en las instalaciones del molino de arroz, cortaban listones verdes para hacer moños y prenderlos con seguros en la ropa a la altura del pecho, dijeron al manifestar el dolor e indignación por el homicidio del niño Ricardo del barrio de Tlayehualco en Tlaquiltenango.

Entrevistado al respecto el alcalde Juan Ángel Flores Bustamante, manifestó, “está no fue iniciativa propia” dijo al reconocer que su equipo de trabajo hace diferentes actividades y lo sucedido en la zona, nos duele, porque no nada más es en un municipio, estamos hablando de la vida de un niño, un ser querido que no merecía morir así.

Y comentó el video que circula en las redes que subió la familia donde se veía a un niño feliz, radiante que no merecía este final, dijo al manifestar que le desgarro el corazón, dijo al considerar necesario hacer un llamado de atención a nosotros como padre, como autoridades, para estar atentos de los menores de edad.

Manifestó su solidaridad con las autoridades de Tlaquiltenango, porque no hubieran deseado alguna situación, si solidaridad con la familia del menor y por supuesto con todo el pueblo de Tlaquiltenango, que hoy está de luto.

Y desde el molino de arroz, donde este día entregaron paquetes de pollas, hizo el llamado; “las niñas y niños no se tocan, no se violan, no se abusan, no se golpean” y se manifestó enojado, indignado, triste, por lo sucedido al pequeño Ricardito de Tlaquiltenango.

La iniciativa de esta campaña fue de la Síndico Municipal, Amada Martínez Moran, quien reconoce que conmovida por lo que pasó con el niño vecino de Tlaquiltenango, ese asesinado de forma cruel, es un asesinato no debe quedar impune, ya que dijo ha enlutado a toda la ciudadanía, no nada más a los de Tlaquiltenango:

Somos madre y sobre todo seres humanos, sabemos que esto no tiene calificativo, esta crueldad indigna” dijo al sumarse a las voces que piden justicia, justicia, dijo al dar a conocer que decidieron sumarse a la campaña de portar el listón verde para pedir que los niños y las niñas no se tocan, no se golpean y no se matan, nadie tiene derecho de hacerlo.

Y expuso que a raves de prevención del delito se van a empezar a trabajar campañas de prevención y protección a la infancia, ya traemos propuestas, incluso para tránsito, para la policía de seguridad, y vamos a trabajar de la mano en todas las comisiones y en apoyo a Educación y Cultura, porque no queremos que vuelva a pasar otro caso igual.





