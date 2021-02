Integrantes del Congreso enfrentarán denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción

Este lunes Gibrán Haro Alvárez, representante legal de una mujer que habría sido víctima de violación por parte del diputado Marcos "N", presentó una denuncia penal en la Fiscalía Anticorrupción, en contra de los también diputados Alfonso "N" y José Luis "N", y de otros funcionarios del Congreso del estado, por la pérdida del primer expediente que se presentó por la denuncia de la víctima desde el pasado 23 de septiembre por lo que podrían estar incurriendo en diversos delitos como encubrimiento, para dilatar el proceso en contra del presunto responsable, por lo que de acuerdo a la ley podrían hacerse acreedores a pena que van de uno a 8 años de prisión, señaló el abogado.

Haro Álvarez dijo en entrevista a la salida de la Fiscalía Anticorrupción que "esto no se puede permitir ni en este estado ni en ningún estado del país, es momento que hagamos las denuncias correspondientes y así también hemos visto que ha habido complacencias hacia el diputado acusado, por parte de algunos de sus compañeros por lo que también hacemos valer esas manifestaciones dentro de la misma denuncia!".

Destacó que se espera que ahora con esta denuncia se actúe de manera inmediata para encontrar dicho expediente, porque se tiene que saber dónde está porque no se puede perder un expediente y destacó que "decidimos hacer hoy la denuncia porque nosotros tenemos la obligación como asesores jurídicos de la víctima de velar por sus derechos fundamentales y en segundo punto porque no se puede seguir vulnerando el estado de derecho ni en el estado ni en el país; por eso tomamos la decisión el día de hoy de denunciar a estos funcionarios que son prácticamente empleados del pueblo".

Cuestionado por los reporteros dijo el abogado que pareciera que obedece a intereses particulares la pérdida de este expediente, con lo que le dieron un poco de ayuda al diputado acusado porque vienen datos sensibles dentro del documento, no puede ser posible que estén desapareciendo por más de cinco meses dicho expediente, y agregó que con ello están en riesgo los derechos fundamentales de la víctima, por lo que recalcó que ante esta grave ilegalidad, están haciendo valer esta denuncia porque “no podemos permitir que estemos callados, y menos por los derechos de la agraviada”.

Reiteró que la víctima sufrió una violación, por parte del diputado Marcos "N" por lo mismo “nosotros presentamos a la Fiscalía General del Estado la solicitud de formación de causa para que la hiciera la Fiscalía hacia el Congreso del estado, por lo que presentan el 23 de septiembre el primer expediente y al otro día el 24 de septiembre ingresa el Fiscal Metropolitano a ratificar y no aparece ese expediente, teniendo que presentar otro expediente y ratificarlo en ese momento, que es el que se está llevando a cabo ahorita la formación de causa, pero el primer expediente se encuentra perdido”.

Por otra parte, destacó Haro Álvarez que el diputado imputado Marcos "N", tiene una suspensión, pero aseguró que esto no impide, “lo que es muy importante tener muy claro que esto no impide seguir con el procedimiento, los diputados, tienen que hacer el dictamen, en primer lugar y en segundo tienen que subirlo a pleno, votarlo y ahí quedarse en pausa, pero no lo han hecho argumentando que el amparo se los impide cuando no es así, por lo que están siendo omisos, están dilatando el procedimiento porque según ellos no pueden avanzar por un amparo, pero tienen que avanzar porque el amparo se los está permitiendo, pero no lo han hecho y eso también lo estamos denunciando la dilación del procedimiento, el encubrimiento”, por lo que recalcó que ante estas conductas se estarían configurando varios delitos por parte de los legisladores y sus colaboradores que encubren a Marcos "N" y señaló: "Son diversos delitos de hechos de corrupción de los que te puedo mencionar puede ser la coalición entre los funcionarios porque prácticamente están poniéndose de acuerdo para desaparecer un expediente entonces hay que tomar las medidas correctas, hacer las entrevistas conducentes por parte de la Fiscalía Anticorrupción y es lo que estamos solicitando, porque tiene que aparecer ese expediente y si no tendrán que ser sancionados conforme a la ley penal con sanciones que pueden ir de uno hasta ocho años de prisión", recalcó el abogado.