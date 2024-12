Miguel Ángel Urrutia: Reacomodo de grupos criminales incrementa violencia

El reacomodo de los grupos criminales, derivado de los cambios en las alcaldías, podría ser uno de los factores del incremento de hechos delictivos en el estado de Morelos, así lo externó Miguel Ángel Urrutia Lozano, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Esto se ha visto reflejado en incidentes como dos víctimas colaterales de ataques armados: uno reciente en Jiutepec, Cuautla y el caso de Diego en Yautepec.

Al señalar que “no se deslinda” de su responsabilidad al frente de la seguridad en el estado, Urrutia Lozano explicó que esta situación de inseguridad se arrastra desde la pasada administración.

Agregó que han mantenido coordinación con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional para realizar operativos en el estado de Morelos.

“No solamente es de los últimos 60 días; nuestro mayor problema lo tuvimos en el mes de marzo... Esta situación viene de los últimos seis meses. Yo no me deslindo de la responsabilidad, porque no puedo decirle simplemente que estamos haciendo operativos conjuntos con la Guardia Nacional y el Ejército. Debe ser un reacomodo, porque, al final de cuentas, va a haber un cambio de presidentes municipales”, expresó Urrutia Lozano.

Admitió que durante estos primeros dos meses al frente de la seguridad han desplegado diversos operativos en la zona sur y la región de los volcanes.

“La zona que más hemos estado atendiendo es la zona sur y la zona de volcanes... No solamente se está atacando a un grupo delictivo; se están deteniendo a diversos grupos”.

Asimismo, reiteró que en breve se realizarán reuniones con los alcaldes para comenzar a evaluar a los encargados de seguridad a partir de enero, cuando se lleven a cabo los cambios en diferentes presidencias municipales.

Contradicciones en la investigación sobre muerte de niño en Yautepec

Sobre el caso de Yautepec, en donde un niño fue muerto a balazos, Urrutia Lozano señaló que la cámara de videovigilancia más cercana a la escena del crimen está a 139 metros de distancia, aproximadamente dos cuadras, contrario a lo declarado por el fiscal de justicia, Uriel Carmona, quien aseguró que se esperan las imágenes recopiladas. A pesar de ello, las investigaciones continúan.

Además, mencionó que, derivado de los hechos de violencia tanto en Yautepec como en Jiutepec, donde el pasado fin de semana fueron asesinadas nueve personas en un “picadero”, se realizó una detención importante. Sin embargo, hasta el momento no se confirma si está relacionada con dichos casos.

“Las investigaciones continúan, y el operativo sigue en el municipio de Yautepec. También hubo una detención relevante... Es resultado de los trabajos que hemos hecho. Estamos esperando los resultados de las periciales, por lo que sería muy arriesgado afirmar algo que no corresponde. Estamos realizando trabajo operativo en La Joya, Yautepec”, indicó.

En los últimos dos meses, en Morelos se han cometido poco más de 200 homicidios dolosos, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SENSP). Esto coloca a la entidad entre los siete estados más violentos del país en este delito, según el informe presentado recientemente por la Secretaría de Seguridad federal.